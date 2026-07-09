La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz” ha sido "exitoso" al promover la entrega voluntaria de armas de fuego, al considerar que cada arma retirada de circulación representa una vida que puede salvarse.

En su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria afirmó que el desarme voluntario contribuye a la pacificación del país, ya que las familias pueden entregar armas de manera anónima, sin investigación, y reciben un apoyo económico a cambio.

“Ha sido muy exitoso y además todo lo que hagamos para desarmar de manera pacífica es salvar una vida. Es quitar un instrumento que puede provocar una muerte. Es pacificar”, señaló.

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Sheinbaum informó que este jueves acudirá al atrio de la Basílica de Guadalupe para encabezar una jornada del programa, que inició en ese mismo lugar el año pasado, y destacó la colaboración de la Iglesia Católica al facilitar espacios de confianza para que la población entregue armas de fuego.

La presidenta adelantó que, con motivo del Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego, la Secretaría de la Defensa Nacional presentará un balance del programa, así como un informe sobre las armas aseguradas y su posterior destrucción.

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