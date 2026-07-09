Después de que el exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, recibiera prisión preventiva tras denuncias de violencia familiar y violencia vicaria, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que “ni la amistad ni los cargos están por encima de la ley”.

“Todos vimos un video que subió la víctima a las redes sociales en donde es evidente que hay violencia por parte de Víctor; en ese caso, como en todos, eso es muy importante: ni la amistad ni los cargos están por encima de la ley. Esa siempre ha sido nuestra posición y así vamos a actuar siempre", expresó la titular del Ejecutivo.

“¿Y eso qué procede? Debe determinarlo la Fiscalía de Morelos que es donde se presentó la denuncia“, agregó Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este jueves 9 de julio en Palacio Nacional.

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Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex en la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGEM).

Ayer, la juez Adriana Carrera Ortiz dictó prisión preventiva justificada contra el exdirector de Pemex luego de escuchar los elementos que contiene la carpeta de investigación, integrados por el Ministerio Público por la denuncia de violencia familiar y vicaria en agravio de su esposa y su hija menor de edad.

El acto de violencia quedó grabado en un video que la misma víctima compartió y donde se observa la agresión registrada en una casa del fraccionamiento Country Club del municipio de Emiliano Zapata en el estado de Morelos.

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"Nosotros vamos a defender siempre a las víctimas"

Luego de que el Tribunal de Michoacán determinó que el senador Gerardo Fernández Noroña ejerció violencia política de género contra la alcaldesa Grecia Quiroz, y que expresó que apelaría el fallo, la Mandataria federal refirió que deben determinarlo “las autoridades correspondientes”.

“Nosotros vamos a defender siempre a las víctimas, siempre, en cualquiera de los casos. Ese ha sido mi actuar a lo largo de la vida, estar con las víctimas y con la justicia, siempre”, expresó la titular del Ejecutivo federal.

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De acuerdo con la resolución del Tribunal estatal, el senador morenista demeritó la gestión y el desempeño de la alcaldesa como servidora pública, al sugerir que busca posicionarse derivado de las condiciones por las que fue designada. Cabe destacar que llegó a Uruapan tras el homicidio de su esposo Carlos Manzo.

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