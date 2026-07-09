Metrópoli | 09-07-26 | 11:31 | Actualizada | 09-07-26 | 11:33 |

El analizará un punto de acuerdo para solicitar a las alcaldías y a las secretarías de Medio Ambiente y Seguridad Ciudadana implementar y difundir una campaña de educación ambiental y sensibilización ciudadana sobre la convivencia responsable con la fauna silvestre urbana en temporada de lluvias, particularmente con especies como el tlacuache y el cacomixtle.

La diputada del PAN, Claudia Montes de Oca, presentó este punto de acuerdo, turnado a comisiones, en donde expone la necesidad de que los habitantes de la capital del país conozcan la importancia de que las especies deben ser respetadas, sobre todo durante la .

Añadió que en esta época del año es frecuente ver que tlacuaches, cacomixtles y otros animales silvestres salen de sus madrigueras para buscar refugios seguros y alimento. “En el caso de los tlacuaches, este periodo coincide con la etapa en que muchas hembras transportan a sus crías, lo que incrementa su vulnerabilidad”, subraya su propuesta.

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El documento señala que estos seres sintientes enfrentan diversos riesgos como agresiones de perros y gatos que andan en las calles; atropellamientos cuando intentan cruzar las vialidades, o actos de violencia por personas que consideran que son .

La legisladora señaló que la fauna silvestre urbana también presenta cambios en sus patrones de alimentación y comportamiento, pues las lluvias los obligan a buscar qué comer en zonas cercanas a donde se encuentra la gente, lo que provoca que se vuelvan dependientes de esta.

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La legisladora panista además resalta la necesidad de que las y los capitalinos conozcan qué hacer cuando se encuentren ante uno de estos animales, especialmente cuando estén heridos o en peligro. “Debemos hacer un esfuerzo para proteger nuestra y la educación es la mejor herramienta”.

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"Queremos que cada vecino sepa cómo actuar si encuentra un tlacuache o un cacomixtle, que conozca la labor de la y que entienda que la mejor forma de ayudarlos es respetando su espacio y solicitando apoyo a las autoridades cuando sea necesario", expresó.

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mahc/LL

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