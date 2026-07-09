El Congreso de la Ciudad de México analizará un punto de acuerdo para solicitar a las alcaldías y a las secretarías de Medio Ambiente y Seguridad Ciudadana implementar y difundir una campaña de educación ambiental y sensibilización ciudadana sobre la convivencia responsable con la fauna silvestre urbana en temporada de lluvias, particularmente con especies como el tlacuache y el cacomixtle.

La diputada del PAN, Claudia Montes de Oca, presentó este punto de acuerdo, turnado a comisiones, en donde expone la necesidad de que los habitantes de la capital del país conozcan la importancia de que las especies animales silvestres deben ser respetadas, sobre todo durante la temporada de lluvias.

Añadió que en esta época del año es frecuente ver que tlacuaches, cacomixtles y otros animales silvestres salen de sus madrigueras para buscar refugios seguros y alimento. “En el caso de los tlacuaches, este periodo coincide con la etapa en que muchas hembras transportan a sus crías, lo que incrementa su vulnerabilidad”, subraya su propuesta.

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El documento señala que estos seres sintientes enfrentan diversos riesgos como agresiones de perros y gatos que andan en las calles; atropellamientos cuando intentan cruzar las vialidades, o actos de violencia por personas que consideran que son animales nocivos.

La legisladora señaló que la fauna silvestre urbana también presenta cambios en sus patrones de alimentación y comportamiento, pues las lluvias los obligan a buscar qué comer en zonas cercanas a donde se encuentra la gente, lo que provoca que se vuelvan dependientes de esta.

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La legisladora panista además resalta la necesidad de que las y los capitalinos conozcan qué hacer cuando se encuentren ante uno de estos animales, especialmente cuando estén heridos o en peligro. “Debemos hacer un esfuerzo para proteger nuestra biodiversidad y la educación es la mejor herramienta”.

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"Queremos que cada vecino sepa cómo actuar si encuentra un tlacuache o un cacomixtle, que conozca la labor de la Brigada de Vigilancia Animal y que entienda que la mejor forma de ayudarlos es respetando su espacio y solicitando apoyo a las autoridades cuando sea necesario", expresó.

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mahc/LL