Julieta Venegas rompió el silencio sobre la polémica que surgió alrededor de la canción "La Niña Futbolista" y negó que haya recibido un pago de 14 millones de pesos por participar en el proyecto, como se difundió en redes sociales.

Durante su participación en el podcast "¿Qué es la música?", conducido por Javier Paniagua, la cantautora tijuanense aseguró que su colaboración fue completamente gratuita y calificó como "absurdos" los rumores sobre una supuesta ganancia millonaria.

"O sea, también eso es lo que a mí se me hace como como, no sé, como que también algo de las redes sociales que como que tienes que salirte de la lógica de las redes sociales, salirte de ver un titular y creértelo y salirte y con tu sentido común pensar, o sea, ojalá que ese dinero se invirtiera en un año en cultura", dijo.

La intérprete explicó que decidió formar parte del proyecto porque compartía el mensaje de impulsar la equidad de género y motivar a las niñas a practicar futbol, además de que le parecía importante apoyar una iniciativa enfocada en las infancias.

Venegas detalló que el origen de "La Niña Futbolista" no fue futbolero y fue diferente a la manera en la que terminó siendo percibida públicamente. Explicó que la canción no fue creada por ella, sino que se trata de una adaptación de un tema infantil del grupo Patita de Perro, y en teoría se lanzaría en el marco del Día del niño.

La invitación que recibió del Gobierno de México consistía en realizar un cover para conmemorar el Día del Niño, celebrado el 30 de abril, con la intención de promover que más niñas se acercaran al futbol.

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Sin embargo, la cantante señaló que el lanzamiento se retrasó y finalmente ocurrió a finales de mayo, cuando fue relacionado con la entrega de boletos para el Mundial 2026, situación que provocó que la canción fuera asociada con una campaña política o deportiva distinta a su propósito original.

"A mí me invitaron a hacer una canción infantil de un grupo que se llama Patita de Perro, este, para presentarle en el día del niño y me pareció superbonito. Dije, 'Ay, qué lindo, una canción que justo que ahora que viene el mundial pronto, pues qué lindo que las niñas animarlas a que pues también si alguien te dice que no puedes, pues saber que sí puedes, ¿no?" Y se me hizo, dije, "Ay, qué bonito"

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La cantante de 55 años confesó que nunca se imaginó todo lo que generaría la canción, cuando ella partió de la idea que era algo lindo para las niñas.

"También acuérdate que estoy en mi en mi enamoramiento de que acabo de volver a México y dije, 'Ay, sí, qué lindo', bueno, sí, para las niñas. Y yo creo que nadie, nadie, nadie nos imaginábamos todo lo que podía pasar".

Los cambios en la letra de "La Niña Futbolista"

La cantante también habló sobre las modificaciones que realizó en la versión final del tema. Explicó que hizo algunos ajustes en el arreglo y en la letra para reforzar un mensaje de apoyo a las niñas.

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Venegas señaló que estos cambios buscaban darle mayor fuerza al mensaje feminista de la canción, aunque reconoció que fueron interpretados de otra manera por parte del público.

"Le hice un le hizo unos cambiecillos así, obviamente la arreglo y eso. La traje como un poco a mi a mi estilo, supongo. hizo unos ajustes en la letra también, pero pero sí, esa canción pues es una canción de niños", expresó.

La artista se dijo triste por la manera en que la conversación alrededor de "La Niña Futbolista" escaló en internet y aseguró que terminó convirtiéndose en una ola de críticas y ataques que se alejaron del objetivo inicial del proyecto.

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