Luego de llevar a la Selección Mexicana hasta los octavos de final de la Copa del Mundo, resultado que le permitió ganarse nuevamente el reconocimiento y la admiración de la afición, Javier Aguirre puso fin a su tercera etapa al frente del Tricolor.

En conferencia de prensa, el "Vasco" confirmó su salida y cedió la estafeta a Rafael Márquez, quien será el encargado de liderar el proyecto rumbo al Mundial de 2030. Durante el anuncio, Aguirre reveló que planeaba tomarse un periodo de descanso e incluso valorar seriamente el retiro, poniendo sobre la mesa la posibilidad de cerrar una trayectoria de más de 30 años como director técnico.

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Sin embargo, ese escenario todavía no está definido. La decisión, que deberá analizar junto a su familia, podría cambiar debido al interés que ha despertado en otras selecciones nacionales, las cuales ya tendrían acercamientos para convencerlo de mantenerse en los banquillos.

De acuerdo con información de Fox Sports, Javier Aguirre se encuentra en el radar de la Federación de Futbol de Corea del Sur. El combinado asiático, que fue eliminado en la fase de grupos tras caer ante México, busca un nuevo entrenador para encabezar su próximo proyecto deportivo.

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El reporte señala que en los próximos días podría producirse un contacto formal para conocer la postura del estratega mexicano respecto a la oferta. Además, Corea del Sur no sería la única opción, ya que Arabia Saudita también habría mostrado interés en hacerse con los servicios del experimentado entrenador.