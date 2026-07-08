Luego de ser uno de los jugadores más ovacioandos por la afición mexicana en la Copa del Mundo, gracias a su talento y capacidad para generar peligro, Gilberto Mora, la joven joya del futbol mexicano regresó a su vida cotidiana en Tijuana.

Con la marca de ser el futbolista nacional más joven en ver minutos en el torneo de FIFA, y estando en el radar de varios equipos en Europa, el todavía elemento de Xolos de Tijuana regresó a casa, y antes de tomar un merecido periodo de vacaciones, se tomó una pausa para celebrar un momento muy especial: su graduación de la preparatoria.

En un vídeo compartido en redes sociales, se pudo ver el momento en e que recibe el reconocimiento en una ceremonia en su escuela, causando una gran cantidad de mensajes de felicitación de los usuarios.

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En esos mensajes, destacó el de Guillermo Ochoa, guardameta de la Selección Mexicana, y quien durante el mundial se volvió tendencia al ser el "protector" de Mora, gracias a su experiencia.

Mediante su cuenta de Instagram, Ochoa con presencia en seis Copas del Mundo, le deseó lo mejor en esta etapa. Además de sentirse orgulloso por la forma en la que ha ido avanzando.

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"¡Felicidades, Morita! Me da mucho gusto verte cumplir otra meta más. Disfruta este momento, porque el camino apenas comienza y todavía quedan muchos sueños por cumplir. Sigue aprendiendo, trabajando, disfrutando y siendo un gran chavo. El futbol pasa muy rápido, pero las personas no olvidan a quien fue buena persona", escribió junto a una caricatura de ambos.