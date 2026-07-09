El Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México informó que durante la mañana de este jueves realizó trabajos para retirar al menos una decena de árboles, así como ramas caídas, luego de las intensas lluvias registradas durante la noche del miércoles.

A través de sus redes sociales, informó que atendió en la alcaldía Benito Juárez: retiraron un árbol de aproximadamente 10 metros de largo que se desprendió desde la raíz en la colonia Independencia; otro de alrededor de 10 metros en la colonia Actipan; uno más de 7 metros en Independencia; un árbol de 10 metros en la Escuela Secundaria Técnica número 14, en la colonia Del Valle Sur; otro de aproximadamente 20 metros en San Pedro de los Pinos; y uno de 15 metros en la colonia Del Valle.

En Coyoacán, reportó que se atendió el retiro de un árbol de aproximadamente 25 metros de largo que se desprendió desde la raíz, ubicado en la colonia Country Club.

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En la alcaldía Xochimilco, personal del Heroico Cuerpo de Bomberos retiró un árbol de alrededor de 15 metros de largo en la colonia San Luis Tlaxialtemalco y otro de aproximadamente 15 metros en San Juan Moyotepec.

En Magdalena Contreras, explicó que realizaron trabajos para retirar un árbol de cerca de 8 metros de largo en la colonia San Nicolás Totolapan, así como otro de la misma longitud en la colonia San Nicolás.

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En Venustiano Carranza, informó que acudieron a la escuela primaria República de Islandia, en la colonia Pensador Mexicano, para retirar una rama de aproximadamente 10 metros de largo que se desprendió de un árbol.

En Tlalpan, se retiró un árbol de aproximadamente 12 metros de largo que cayó desde la raíz en la colonia San Lorenzo Huipulco.

En Álvaro Obregón, se atendió el retiro de una rama de aproximadamente 15 metros de largo desprendida de un árbol en vía pública, en la colonia Axotla, además de un árbol de alrededor de 7 metros en la colonia Lomas de Tarango.

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En Miguel Hidalgo, los bomberos retiraron una rama de aproximadamente 6 metros de largo que se desprendió de un árbol en vía pública, en la colonia Argentina Antigua.

En Cuajimalpa, se atendió el retiro de un árbol de aproximadamente 10 metros de largo que se desprendió desde la raíz, en la colonia Agua Bendita.

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El jefe titular de la dependencia, “Jefe Vulcano”, compartió la noche del miércoles un corte de servicios atendidos derivado de las lluvias que prevalecen en la Ciudad de México.

De acuerdo con el reporte, atendieron 18 árboles caídos, 23 encharcamientos y tres cortocircuitos.

Acudimos a retirar un árbol de aproximadamente 10 m de largo que se desprendió desde la raíz, en la colonia Independencia, en @BJAlcaldia#ServicioConcluido@JefeVulcanoCova pic.twitter.com/Hx8qH0Moaz — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) July 9, 2026

mahc/LL