Tlalnepantla, Méx.- Un promedio de 588 fugas de gas licuado de petróleo (LP) en domicilios atendió el cuerpo de Bomberos de Tlalnepantla entre enero y mayo de este año, informó Genaro Israel Anita Gutiérrez, director de Protección Civil, Bomberos y Gestión Integral de Riesgos del municipio.

De acuerdo con datos del Ayuntamiento, durante enero se registraron 114 servicios por fuga de gas; en febrero fueron 121; en marzo, 111; en abril, 113, y en mayo, 129.

Las colonias con el mayor número de reportes fueron San Pedro Barrientos, La Blanca, Los Olivos, Lázaro Cárdenas Primera, Segunda y Tercera Sección, Cantú y Lomas de San Juan.

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Protección Civil recomendó revisar de forma periódica las instalaciones de gas, las conexiones, válvulas y mangueras para detectar posibles fallas. Foto: Especial.

El funcionario informó que, a partir de estos registros, el gobierno municipal puso en marcha una campaña para difundir medidas de prevención y disminuir riesgos relacionados con el uso de cilindros e instalaciones de gas LP en viviendas.

La campaña incluye información sobre las condiciones que debe cumplir un cilindro para su uso y los aspectos que deben revisarse antes de conectarlo a la instalación.

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Entre las recomendaciones se encuentra verificar que la corona del cilindro no presente deformaciones o corrosión, revisar que el cuerpo del tanque no tenga golpes, fisuras o daños visibles y sustituir el recipiente cuando presente oxidación, sobre todo en la parte inferior.

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Protección Civil también recomendó revisar de forma periódica las instalaciones de gas, las conexiones, válvulas y mangueras para detectar posibles fallas. Además, pidió reportar cualquier olor a gas o fuga para evitar accidentes.

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Genaro Israel Anita Gutiérrez señaló que la campaña busca que la población identifique condiciones de riesgo antes de utilizar un cilindro de gas LP y revise el estado de las instalaciones en los hogares.

¿Qué recomiendan las autoridades para evitar accidentes?

Las autoridades también recomendaron adquirir cilindros en establecimientos autorizados, comprobar que el recipiente cuente con válvulas en buen estado y evitar colocar los tanques cerca de fuentes de calor o en espacios sin ventilación.

En caso de detectar una fuga, solicitaron cerrar la válvula de suministro, no encender fuego ni interruptores eléctricos y reportar el incidente a los servicios de emergencia.

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Hasta el momento, no se ha registrado ninguna muerte derivado de las fugas de gas LP en domicilios de Tlalnepantla, confirmaron las autoridades municipales.

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