Metrópoli | 02-07-26 | 14:05 | Actualizada | 02-07-26 | 14:06 |

Tlalnepantla, Méx.- Un motociclista murió la mañana de este jueves en avenida Mario Colín, en la esquina con calle Roberto Fulton, en la colonia San Lorenzo, luego de ser arrollado por una .

El hecho ocurrió cuando una motocicleta y una combi de la ruta Autobuses Rápidos región Naucalpan, con número económico 242, chocaron en ese punto vial.

Tras el impacto, el motociclista cayó del vehículo y quedó sobre la carpeta asfáltica.

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llegaron al sitio y revisaron al conductor de la motocicleta. Confirmaron que no contaba con signos vitales.

Elementos de seguridad pública municipal acordonaron la zona para las diligencias correspondientes.

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Al lugar acudieron familiares del motociclista para reconocer el cuerpo.

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La circulación presentó afectación en ambos sentidos por las maniobras en el punto.

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mahc/LL

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