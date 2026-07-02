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Tlalnepantla, Méx.- Un motociclista murió la mañana de este jueves en avenida Mario Colín, en la esquina con calle Roberto Fulton, en la colonia San Lorenzo, luego de ser arrollado por una unidad de transporte público.
El hecho ocurrió cuando una motocicleta y una combi de la ruta Autobuses Rápidos región Naucalpan, con número económico 242, chocaron en ese punto vial.
Tras el impacto, el motociclista cayó del vehículo y quedó sobre la carpeta asfáltica.
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Servicios de emergencia llegaron al sitio y revisaron al conductor de la motocicleta. Confirmaron que no contaba con signos vitales.
Elementos de seguridad pública municipal acordonaron la zona para las diligencias correspondientes.
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Al lugar acudieron familiares del motociclista para reconocer el cuerpo.
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La circulación presentó afectación en ambos sentidos por las maniobras en el punto.
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mahc/LL
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