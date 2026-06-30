El director del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Adrián Rubalcava, informó que se cerró la estación Insurgentes de la Línea 1 debido a un evento al exterior de dicho lugar, en el marco del partido entre México y Ecuador.

Autoridades del Metro informaron que el cierre se debe a la concentración que realizan aficionados en el Ángel de la Independencia previo al partido que definirá si México avanza a la siguiente ronda.

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“Por un evento al exterior y como medida de Protección Civil para las personas usuarias, se determina el cierre temporal de la estación Insurgentes de la Línea 1 del Metro CDMX”; expuso.

Adrián Rubalcava recomendó a los usuarios utilizar como alternativas las estaciones Sevilla, Cuauhtémoc o Balderas –también de la L1– de acuerdo con su destino. Y es que en Paseo de la Reforma, se prevén varios eventos y hasta conciertos por los posibles festejos tras el partido mundialista.

Por un evento al exterior y como medida de Protección Civil para las personas usuarias, se determina el cierre temporal de la estación Insurgentes de la Línea 1 del @MetroCDMX. Les recomiendo utilizar como alternativas las estaciones Sevilla, Cuauhtémoc o Balderas, de acuerdo con… — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) July 1, 2026

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