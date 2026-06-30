Por presencia de lluvias, el Sistema Cablebús reportó que se inició el desembarque de cabinas, en la zona norte, en la Línea 1 que va de Indios Verdes a Cuautepec, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

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Iniciamos el desembarque de personas usuarias en línea 1 por tormenta eléctrica en la zona norte.



Una vez que las condiciones meteorológicas sean las adecuadas, reanudaremos la operación del servicio de manera habitual. — Cablebús CDMX (@MICablebusCDMX) June 30, 2026

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“Una vez que las condiciones meteorológicas sean las adecuadas, reanudaremos la operación del servicio de manera habitual”, reportó en su cuenta de X.

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