Metrópoli | 30-06-26 | 16:33 | Actualizada | 30-06-26 | 16:33 |

Por presencia de lluvias, el Sistema reportó que se inició el desembarque de cabinas, en la zona norte, en la que va de Indios Verdes a Cuautepec, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Lee también

“Una vez que las condiciones meteorológicas sean las adecuadas, reanudaremos la de manera habitual”, reportó en su cuenta de X.

vr/cr

TEMAS RELACIONADOS

Google News

[Publicidad]