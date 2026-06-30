[Publicidad]
Por presencia de lluvias, el Sistema Cablebús reportó que se inició el desembarque de cabinas, en la zona norte, en la Línea 1 que va de Indios Verdes a Cuautepec, en la alcaldía Gustavo A. Madero.
Lee también Titular de Cultura CDMX invita a celebrar partido México-Ecuador con conciertos gratuitos; no habrá eventos musicales en el Ángel, dice
“Una vez que las condiciones meteorológicas sean las adecuadas, reanudaremos la operación del servicio de manera habitual”, reportó en su cuenta de X.
¿A qué hora ver Mi Banda el Mexicano, Cañaveral y Cuisillos en CDMX luego del partido México-Ecuador?; conciertos serán gratuitos
vr/cr
[Publicidad]
Más información
Tendencias
"Ecuador es mejor que México"; el polémico comentario de Ibai Llanos que generó controversia previo al partido
Metrópoli
César Cravioto y Pablo Vázquez ofrecen disculpas públicas por agresiones a buscadoras; "lamentamos profundamente lo ocurrido el día de hoy"
Metrópoli
Suman cuatro días de operativo para capturar a tigre de bengala en Tepetlaoxtoc, Edomex; escapó del lugar donde era resguardado
Metrópoli
Gobierno de CDMX coloca 600 contenedores de basura en Reforma; busca mantener limpio el festejo
Al día
Madres buscadoras bloquearon la Calzada de Tlalpan antes del partido entre México vs. Ecuador
Espectáculos
¡Contra la IA! Madonna critica uso de inteligencia artificial en el arte moderno
Al día
Gobierno de la CDMX recomienda a la población tener preparada “Mi Mochila de Vida” ante sismos
Al día
¡TOMA PRECAUCIONES! Alertan por lluvias en CDMX