Los aficionados que asistirán al partido entre México y Ecuador podrán utilizar el servicio especial del Tren Ligero que operará rumbo al Estadio Ciudad de México a partir de cuatro horas antes del silbatazo inicial.

El Servicio de Transportes Eléctricos (STE) informó que este operativo facilitará el traslado de los asistentes al encuentro; sin embargo, el acceso a este servicio será exclusivo para las personas que cuenten con su boleto digital en código QR, el cual será solicitado para ingresar a los trenes especiales.

Lee también De 1 a casi 40; mira en este mapa cómo ha crecido el número de pantallas en CDMX para seguir el paso de la Selección en el Mundial

Debido a que el partido del Mundial 2026 iniciará a las 19:00 horas, este acceso se habilitará desde las 15:00 horas en la estación Tasqueña, y concluirá en la estación Estadio Azteca; el servicio del Tren Ligero tendrá un costo de tres pesos por viaje.

Además, el STE recomendó a los aficionados a llegar con anticipación al Estadio Ciudad de México debido a la alta afluencia esperada en la Última Milla para la eliminatoria mundialista.

LL