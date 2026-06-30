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Los aficionados que asistirán al partido entre México y Ecuador podrán utilizar el servicio especial del Tren Ligero que operará rumbo al Estadio Ciudad de México a partir de cuatro horas antes del silbatazo inicial.
El Servicio de Transportes Eléctricos (STE) informó que este operativo facilitará el traslado de los asistentes al encuentro; sin embargo, el acceso a este servicio será exclusivo para las personas que cuenten con su boleto digital en código QR, el cual será solicitado para ingresar a los trenes especiales.
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Debido a que el partido del Mundial 2026 iniciará a las 19:00 horas, este acceso se habilitará desde las 15:00 horas en la estación Tasqueña, y concluirá en la estación Estadio Azteca; el servicio del Tren Ligero tendrá un costo de tres pesos por viaje.
Además, el STE recomendó a los aficionados a llegar con anticipación al Estadio Ciudad de México debido a la alta afluencia esperada en la Última Milla para la eliminatoria mundialista.
LL
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