Hasta cierto punto es normal que la temperatura de tu celular aumente de vez en cuando debido al uso que le das. Sin embargo, no es natural que experimente sobrecalentamientos persistentes.

Si es así, podría tratarse de averías relacionadas con su sistema o con los hábitos desfavorables con los que lo utilizas. Por eso, fabricantes como Samsung han extendido una serie de recomendaciones para evitar que tu celular sufra este fenómeno.

Así que presta atención porque en Tech Bit te decimos de qué manera puedes evitar que tu equipo se sobrecaliente.

Si tu celular Samsung se sobrecalienta con frecuencia, llévalo con un experto para una revisión. Foto: Samsung

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¿Por qué mi celular Samsung se sobrecalienta?

Aunque el fabricante asiático incluye algoritmos estrictos de control de calor en sus celulares, resulta indispensable que cuides tu dispositivo con hábitos que no alteren su rendimiento para que su temperatura no aumente drásticamente.

Ante esto, Samsung detalla en su sitio oficial que los hábitos más usuales por las que esta irregularidad se manifiesta y que debes evitar son:

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Usar cargadores no certificados.

Utilizar el celular mientras se recarga.

Realizar constantemente copias de seguridad pesadas.

Descargar archivos y datos de gran volumen sin la suficiente señal de WiFi.

Utilizar con frecuencia aplicaciones de alto rendimiento como juegos y programas especiales como los de edición.

Mantener actividad en segundo plano ejecutando tareas simultáneamente.

Utilizar el dispositivo en el coche o lugares con poca ventilación.

Conectar por bastante tiempo el roaming de datos.

¡Pero eso no es todo! Ya que hay otros factores que provocan el sobrecalentamiento de tu celular como instalar aplicaciones o archivos infectados con malware, grabar videos en alta resolución, mantener habilitado el servicio de GPS prolongadamente y usar funciones de conexión a TV como Smart View.

Si tu celular Samsung se sobrecalienta aléjalo de ti y espera que se enfríe para prevenir accidentes. Foto: Pexels

¿Cómo evitar que mi celular Samsung se sobrecaliente?

¡Toma nota! Samsung resalta que los hábitos que pueden ayudarte a evitar que tu celular se sobrecaliente son:

Apagar tu celular al cargarlo y desenchufarlo en caso de que su temperatura aumente drásticamente.

Cerrar las aplicaciones en segundo plano.

Inspeccionar los puertos del teléfono para descartar basura y anomalías.

Mantener actualizado tu celular.

Reiniciar tu dispositivo de manera semanal.

Desactivar las funciones de conectividad como el WiFi, Bluetooth, etc. mientras no se utilicen.

Limpiar el almacenamiento.

Reducir el brillo de la pantalla y desactivar animaciones que ralenticen el móvil.

Como ves, los hábitos que tienes con tu celular también influyen en su temperatura y las condiciones ambientales no siempre son las responsables de que se sobrecaliente.

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Por otro lado, si la temperatura de tu dispositivo se eleva significativamente, apártarlo de ti y deja que se enfríe para evitar accidentes; pero si este fenómeno se manifiesta con frecuencia llévalo con un experto para que sea revisado.

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