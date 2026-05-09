El buzón de voz es una herramienta importante ante situaciones de emergencia, ya que permite recibir mensajes de audio al no poder contestar una llamada del celular.

Sin embagro, no muchas personas lo utilizan y, a pesar de ello, reciben notificaciones constantes de recados almacenados. Aunque esto no representa un riesgo de seguridad, sí puede resultar molesto.

Por lo anterior, en Techbit te decimos cómo desactivarlas.

Puedes consultar el historial de tu buzón de voz marcando a tu operadora móvil. Foto: Pixabay

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¿Para qué sirve desactivar las notificaciones del buzón de voz?

El desarrollador de software Ringover explica que el buzón de voz es esencial para la comunicación empresarial y personal. No obstante, tiene ciertas desventajas que vuelven necesario desactivar sus notificaciones.

Por ejemplo, puede volver incómodo el uso del dispositivo al interrumpir la concentración del usuario en tareas complejas, momentos de navegación y hasta de entretenimiento.

Otro motivo para desactivar estas notificaciones es que el buzón mismo puede ser vulnerable a recibir publicidad constante o ser blanco de ciberataques como el “buzoneo”.

De hecho, desde hace meses atrás, organismos como el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Nuevo León han advertido que mediante el "buzoneo", los estafadores pueden infiltrarse a las cuentas de WhatsApp y robar las cuentas.

El buzón de voz también puede recibir publicidad constante. Foto: Unsplash

¿Cómo desactivar las notificaciones del buzón de voz?

Desde las notificaciones

¡Evita ser el blanco de ciberataques y de la publicidad constante! Sólo tienes que seguir estos pasos para desactivar las notificaciones del buzón de voz:

Si tienes un mensaje de voz en la barra de notificaciones, mantenlo presionado y en seguida oprime “Ajustes”.

Selecciona el ícono de la app de Teléfono.

Presiona “Almacenamiento” y luego “Eliminar datos”.

Y confirma.

Desde la app Ajustes

Por si este método no te funciona, trata con el siguiente:

Entra a la "Configuración" o "Ajustes" de tu celular y ve a“Aplicaciones”.

Selecciona “Administrar aplicaciones”.

Ingresa a la app Teléfono y oprime “Limpiar datos”.

Finalmente, pulsa “Aceptar”.

Con la compañía telefónica

Y el tercer método es solicitar ayuda a tu compañía telefónica para desactivar las notificaciones.

Finalmente, te recomendamos marcar al *86 o al ##002# para configurar una contraseña en el buzón de voz y darle una capa extra de seguridad.

Aunque desactives las notificaciones del buzón de voz, tus pueden dejarte mensajes. Foto: Unsplash

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