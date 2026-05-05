WhatsApp, pese a sus diversas funciones, también es blanco de ciberataques y delitos como fraudes o estafas. Hay muchas estrategias con las que se cometen, por eso debes asegurarte de tener tu celular y cuenta blindada.

Una de esas tácticas que usan los delincuentes es manipular a las personas a través del correo de voz, ello con el objetivo de robar datos privados como las contraseñas, claves bancarias, información personal, etcétera.

Para que no te pase, en Techbit te compartimos las recomendaciones de la Policía Ciudad de México y Meta.

Revisa con regularidad los dispositivos vinculados a tu cuenta de WhatsApp. Foto: Unsplash

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¿Cómo proteger tu correo de voz?

Los expertos en ciberseguridad recomiendan cambiar la contraseña predeterminada del buzón de voz para proteger la privacidad de los mensajes y evitar que personas ajenas tengan acceso a ellos.

De manera particular, la Policía Ciudad de México sugiere poner una contraseña personalizada de cuatro dígitos, lo que la hace más complicada de descifrar.

Para establecer esa contraseña, realiza lo siguiente:

Ve a "Configuración" o "Ajustes"

Busca "Teléfono" o "Aplicación de llamadas"

Entra en "Correo de voz"

Selecciona "Cambiar PIN" o "Contraseña"

Otra opción es llamar al centro de atención al cliente de tu compañía y pedir ayuda para restablecer tu contraseña de buzón de voz.

¿Cómo proteger tu cuenta de WhatsApp?

Y la segunda medida recomendada por los expertos es activar a verificación en dos pasos en WhatsApp, lo que evita el robo de cuentas. Esta es una capa extra de seguridad y se activa así:

Ve a "Ajustes" Toca "Cuenta" y "Verificación en dos pasos". Pulsa el botón "Activar" o "Configurar PIN" Ingresa un PIN de seis dígitos y confírmalo. Proporciona una dirección de correo electrónico para restablecer la verificación en dos pasos y conservar el control de tu cuenta al cambiar de dispositivo. Pulsa "Siguiente" Confirma la dirección de correo electrónico y luego selecciona "Guardar" Ingresa el código de verificación de seis dígitos que se envía a tu correo electrónico. Y finalmente, oprime "Verificar"

Además, en su Centro de Ayuda, WhatsApp aconseja revisar con regularidad los dispositivos vinculados y eliminar los que no se reconozcan:

En iOS:

Abre WhatsApp

Pulsa “Ajustes”

Ve a “Dispositivos vinculados”

Y para eliminar un dispositivo vinculado que no reconoces, selecciónalo y pulsa “Cerrar sesión”

En Android:

Abre WhatsApp.

Toca el ícono de los tres puntos verticales

Dirígete a “Dispositivos vinculados”

Y para eliminar un dispositivo vinculado que no reconoces, selecciónalo y oprime “Cerrar sesión”

Si recibes correos electrónicos no solicitados para restablecer tu PIN de verificación o para cambiar la contraseña del buzón de voz, ¡no hagas caso! Recuerda que el robo de datos también se comete mediante enlaces infectados.

Utiliza una contraseña difícil de descifrar en tu buzón de voz. Foto: Unsplash

¿Cómo recuperar una cuenta de WhatsApp?

Si ves el mensaje "Se registró tu número de teléfono con WhatsApp en un nuevo dispositivo", presta atención y sigue estas indicaciones para evitar que la roben:

Toca “Volver a iniciar sesión”.

Pulsa “Continuar”.

Introduce tu número de teléfono.

Selecciona “Siguiente” y luego “Aceptar”.

En aplicaciones como ésta, donde los usuarios suelen compartir información sensible, siempre vale la pena tener capas extra de seguridad.

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