La forma en que nos conectamos a internet en casa está cambiando más rápido de lo que solemos notar. Mientras millones de usuarios en México siguen usando routers que llevan años sin actualizarse, la industria ya habla de WiFi 7 como el nuevo estándar y del WiFi 8 como el siguiente salto.

En entrevista, Hugo Simg, director de MediaTek México, explica qué hay detrás de esta evolución y qué significa realmente para los usuarios.

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Más que velocidad, una red que no falle

Durante años, la evolución del WiFi se centró en una carrera por la velocidad. Sin embargo, con WiFi 7 el enfoque comienza a cambiar.

“Las reglas del juego cambian a partir del WiFi 7. Ya no es velocidad, sino resolver los problemas que comúnmente se encuentran”, dice Simg.

El reto principal está en la interferencia. De acuerdo con Simg, en edificios o zonas densas, decenas de redes compiten en las mismas frecuencias. El resultado: caídas, latencia y conexiones inestables.

WiFi 7 mejora este escenario al optimizar el uso del espectro y permitir conexiones más eficientes incluso en ambientes saturados.

Además, introduce tecnologías como el uso simultáneo de múltiples bandas: “Utilizas las tres frecuencias, es como si tuvieras más carriles para poder mandar más vehículos”, ejemplifica el directivo.

La nueva generación de WiFi mejora velocidad y estabilidad. Foto: MediaTek

¿Qué WiFi usan hoy los mexicanos?

En México, la adopción va más lenta. En el entorno doméstico, predomina WiFi 5 y WiFi 6. La razón no es tecnológica, sino de hábitos.

“El access point está en un rincón de la casa, y no te acuerdas de él hasta que falla”, comenta Simg. El ciclo de renovación suele ser de unos cinco años, lo que mantiene a muchos hogares en generaciones anteriores.

En contraste, el sector empresarial avanza más rápido: “A nivel empresarial yo creo que domina más el WiFi 6 y ya está creciendo mucho el WiFi 7”, apunta.

Entonces, ¿vale la pena actualizarse? Depende del uso, dice el experto. Para necesidades básicas, WiFi 6 es suficiente. Pero Simg lo ve como inversión: “Es una buena idea comprar la última tecnología, porque va a estar vigente más años”.

WiFi 8 apuesta por estabilidad total

Aunque WiFi 7 apenas comienza a expandirse, la industria ya trabaja en WiFi 8, que está previsto para el año 2028.

A diferencia de generaciones anteriores, no buscará más velocidad, sino que sea más confiable e inteligente: “El concepto es el de ultra alta confiabilidad. Se busca una muy buena estabilidad”, explica.

“Imagina un WiFi que sabe esquivar los problemas, que mantiene la velocidad y la estabilidad incluso en los entornos más saturados. Es como tener un superhéroe en casa, asegurando que tu conexión sea siempre rápida y confiable”, dice el experto.

Esto se traducirá en conexiones más consistentes, mejor manejo de interferencias y transiciones sin cortes entre puntos de acceso, algo clave en espacios como aeropuertos o redes empresariales.

“La meta es que puedas moverte de un punto de acceso a internet a otro sin que haya ningún cambio en la calidad de conectividad. Por ejemplo, si tú tienes una videoconferencia, que puedas tener esa comunicación sin que se interrumpa mientras vas caminando”, indica Simg.

Para el director de MediaTek, el futuro del WiFi no es solo ir más rápido, sino funcionar mejor en cualquier entorno. Y aunque México avance a su propio ritmo, la transformación ya está en marcha.

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