En un intento por hacer más relevante la experiencia informativa, Google anunció el despliegue global de “Fuentes Preferidas”, una nueva herramienta dentro de su buscador que permitirá a los usuarios elegir qué medios y sitios web quieren ver con mayor frecuencia en la sección de Noticias Destacadas.

Disponible desde hoy en español y otros idiomas compatibles, esta función busca no solo mejorar la personalización del contenido, sino también ofrecer a los medios una vía directa para fidelizar audiencias en un entorno cada vez más competitivo.

La dinámica es sencilla. Al realizar una búsqueda relacionada con temas de actualidad, los usuarios podrán seleccionar sus sitios favoritos mediante un ícono de estrella dentro de la sección de Noticias Destacadas. A partir de ese momento, el algoritmo priorizará contenido de esas fuentes cuando haya información nueva y relevante.

Google te permitirá elegir qué noticias ver con "Fuentes Preferidas". Imagen: Google

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El cambio introduce además una nueva pestaña llamada “De tus fuentes”, donde se concentrará el contenido proveniente de los medios previamente seleccionados, marcando un giro hacia una experiencia más curada por el propio usuario.

Así puedes activar Fuentes Preferidas

El proceso está diseñado para integrarse de forma natural en la navegación diaria:

Entrar al buscador de Google

Realizar una búsqueda sobre noticias o temas actuales

Ubicar la sección “ Noticias Destacadas ”

” Seleccionar la estrella para añadir medios a la lista

Con estos pasos, la plataforma comenzará a ajustar el contenido mostrado según las preferencias individuales.

Al permitir que las audiencias elijan activamente sus fuentes, Google busca abrir la puerta a un consumo informativo más consciente, al tiempo que ofrece a los publishers una herramienta para mantenerse visibles.

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