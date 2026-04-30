Llega a HBO Max Aprendemos Juntos KIDS, una producción de BBVA con gran valor educativo

En el marco del Día del Niño, el grupo financiero global BBVA anunció una alianza estratégica con la plataforma de streaming HBO Max, para incorporar a su catálogo episodios de la serie animada Aprendemos Juntos KIDS, como parte de sus esfuerzos por contribuir a la construcción de un México mejor.

La serie, producida por BBVA, no solo busca conectar con las audiencias infantiles, sino también convertirse en una herramienta para padres de familia y docentes, que les permita impulsar a los niños a cuidar de sí mismos, de los demás y del entorno.

Aprendemos Juntos KIDS apuesta por contenidos que promueven el autocuidado, la empatía y la conciencia del entorno. FOTOS Gabriel Pano El Universal

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De España a México, el recorrido de Aprendemos Juntos KIDS

Más allá de ser una serie de entretenimiento infantil, Aprendemos Juntos KIDS forma parte de una iniciativa que BBVA impulsa desde 2018, con el objetivo de fortalecer la educación y promover propuestas para un mundo mejor.

Si bien el proyecto se originó en España, Enrique Cornish Staton, CMO de BBVA México, explica que en nuestro país el posicionamiento orgánico del contenido de Aprendemos Juntos, impulsado por el interés en redes sociales de padres y docentes, fue clave para expandir los mensajes y contenidos de esta propuesta.

Ahora, tras evolucionar de contenidos dirigidos a adultos a una versión enfocada en niños, y luego de una primera etapa con marionetas en colaboración con Discovery Kids, la serie da ahora un paso importante en su expansión al integrarse al catálogo de HBO Max, donde sus seis capítulos ya están disponibles, al igual que en su canal oficial de YouTube.

La producción busca acercar herramientas a padres e hijos para enfrentar retos cotidianos desde una perspectiva positiva. FOTOS Gabriel Pano El Universal

Sobre ello, Nicolás McCormack Ghrimoldi, vicepresidente de Ventas de Publicidad para México y Centroamérica de HBO, afirma que la serie se perfila como un contenido relevante para el público mexicano.

“En HBO Max, el contenido infantil de calidad es una prioridad estratégica, y no hay nada más importante que contribuir a México con propuestas como Aprendemos Juntos KIDS”, señaló durante la presentación de prensa de la serie, ya disponible en ambas plataformas.

Aprendemos Juntos KIDS, una apuesta por contenido de calidad para niños

“Los padres tienen preocupación por el valor de los contenidos que consumen sus hijos”, señaló Nicolás McCormack durante el evento. Por ello, Aprendemos Juntos KIDS aborda temas que permiten a los niños desarrollarse con una mirada positiva, comprender sus emociones y relacionarse mejor con los demás.

Además, Enrique Cornish señaló que las situaciones presentadas por los personajes de la serie: Mario, Beta, Apapachón, Iris, Energía y Kalmia, logran conectar incluso con los adultos que acompañan a los niños al ver el contenido, generando la reflexión familiar.

La serie estará disponible en HBO Max como parte de la estrategia de BBVA para impulsar educación accesible. FOTOS Gabriel Pano El Universal

Por otro lado, la disponibilidad de los seis capítulos en HBO Max demuestra que la serie cuenta con una calidad de producción equiparable a la de otros contenidos de la plataforma, refrendando el compromiso de ambas partes por ofrecer propuestas familiares con valor de entretenimiento, sin dejar de lado la educación enfocada en las infancias

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