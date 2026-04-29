Peinados locos para el Día del Niño 2026; 8 ideas fáciles, baratas y virales que puedes hacer en minutos

El Día del Niño no solo se celebra con dulces y juegos, sino con peinados locos, una de las actividades más esperadas en escuelas de México.

Cada año, padres y madres buscan ideas creativas, rápidas y económicas para destacar entre decenas de propuestas.

Peinados locos para el Día del Niño 2026. Foto: Captura de video

En pleno auge de búsquedas en TikTok y Pinterest, esta tendencia vuelve a dominar el 29 y 30 de abril, impulsando la creatividad familiar y la competencia por el look más original en el salón de clases.

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¿Qué es el “Día del peinado loco” y por qué se volvió viral?

En kínder y primaria, el llamado “Día del peinado loco” forma parte de las dinámicas escolares del Día del Niño. La consigna es clara: llegar con un peinado fuera de lo común, creativo y, de preferencia, hecho en casa.

Peinados locos para disfrutar el Día del Niño. Foto: Redes sociales

Esta actividad ha ganado popularidad porque combina tres elementos clave: bajo costo, creatividad y convivencia familiar. Además, redes sociales han amplificado la tendencia, convirtiéndola en una especie de competencia viral donde cada detalle cuenta.

Crear un peinado loco no tiene por qué implicar gastar mucho dinero. Con materiales sencillos y un poco de creatividad, es posible lograr estilos llamativos y originales para el Día del Niño. A continuación, algunas ideas fáciles de hacer que pueden marcar la diferencia en la escuela.

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8 peinados locos fáciles y divertidos

Crear un peinado loco no tiene por qué implicar gastar mucho dinero. Con materiales sencillos y un poco de creatividad, es posible lograr estilos llamativos y originales para el Día del Niño; por lo que a continuación te dejamos algunas ideas fáciles de hacer que pueden marcar la diferencia en la escuela.

Peinado de puercoespín

Para este peinado solo se necesitan palillos y una pequeña figura de puercoespín hecha con foamy.

Para crearlo primero se debe realizar un chongo tipo dona; después, colocar los palillos alrededor para simular las púas y por último añadir la carita al frente para completar el diseño.

Peinado de cupcakes

Una de las opciones más sencillas es el peinado de cupcakes. Para crearlo se deberá hacer dos chonguitos altos y colocar moldes de cupcakes (con un pequeño orificio al centro) antes de formarlos. Posteriormente se deberá decorar con colores, popotes o foamy para simular chispas y darle un acabado más dulce.

Peinado de pulpo

Para este se necesitarán ojitos móviles, ligas, gel y pasadores. Para hacerlo se tendrá que formar un moño grande en la parte superior de la cabeza y dejar algunos mechones sueltos. Después se deberá moldear esos mechones como tentáculos con ayuda de gel y colocar los ojos sobre el moño para dar vida al pulpo.

Peinado de lava trastes

Este peinado es ideal si se busca algo rápido y diferente. Solo necesitará algodón para simular espuma y una esponja de cocina. Primero de seberá colocar el algodón sobre el cabello formando “burbujas”, para fijar la esponja de manera segura.

Peinado de Ansiedad (Intensamente)

Este peinado unisex está inspirado en el personaje. Primera se tendrá que hacer una coleta alta y formar un chongo dejando puntas sueltas para un efecto despeinado. Después aplicar spray lavable naranja y añadir una carita impresa del personaje sujeta con pasadores.

Peinado de gallo

Para este peinado se tendrá que imprimir la cara y el cuello de un gallo y colorear el cabello con spray (rojo o negro), para Colocr la figura al frente y añadir plumas en la parte trasera para lograr un efecto más realista y llamativo.

Peinado de globos flotantes

Solo necesitarás globos pequeños, hilo delgado y ligas. Primero se inflarán los globos, para después atarlos con hilo y sujetarlos a distintos mechones del cabello.

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