Ginebra. Decenas de miles de personas han participado hoy en Ginebra en una manifestación contra el G7, que se celebra a partir de mañana en la vecina localidad francesa de Évian, en la que se han producido diversos enfrentamientos con la policía y actos de vandalismo.

Todas las salidas de las calles por donde se había previsto que pasara la manifestación estuvieron fuertemente resguardadas por las fuerzas del orden para evitar que los manifestantes se dirigieran al centro de la ciudad, donde se encuentran las principales calles comerciales que en los últimas días se convirtieron en una sucesión de vitrinas cubiertas con planchas de madera para protegerlas.

En la ciudad persiste el recuerdo de la violenta marcha contra el G8 (en ese entonces Rusia formaba parte) de 2003, que también fue en Évian, aunque la manifestación en ese entonces se desarrolló igualmente en Ginebra, donde hubo cuantiosos daños materiales provocados por grupos extremadamente violentos.

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La policía ha estimado que unas 20 mil personas participaron en la marcha de hoy, mientras que los organizadores han compartido la cifra de 60 mil, pero lo cierto es que la manifestación fue multitudinaria.

Cientos de personas dentro de la manifestación -en su mayoría, hombres jóvenes- ocultaban sus rostros con mascarillas y pañuelos, y algunos de ellos organizados en grupos fueron atacando mientras avanzaban establecimientos comerciales e incluso lograron arrancar las planchas de madera que protegían ciertos locales.

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Uno de los locales más afectados fue el de vehículos eléctricos Tesla, que resultó incendiado, pero también fueron atacados locales de bancos y tiendas de marcas conocidas.

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En su recorrido esos grupos también recogían piedras y cualquier objeto que les pareciera útil para atacar a los policías.

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Los momentos más violentos se produjeron cuando los manifestantes violentos se dividieron en varios grupos y buscaban sin éxito romper el cerco policial en varios puntos, a lo que la policía respondió con gases lacrimógenos y potentes chorros de agua para dispersar a los atacantes, según constató EFE.

Los gases lacrimógenos afectaron también a los manifestantes pacíficos y a los grupos de civiles encargados de resguardar la marcha.

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Esta ha sido la única marcha de protesta permitida contra la reunión de líderes de los países considerados como los más poderosos, ya que Francia se negó a autorizar cualquier manifestación en su territorio y en particular en la región donde se realizará la cumbre de tres días, que ha quedado sellada por un gran dispositivo de seguridad.

El cantón de Ginebra movilizó a mil 500 policías, que además recibieron refuerzos de otros cantones.

En una manifestación aparte pero que terminó fusionándose con la protesta antiG7, miles de personas asistieron a una marcha feminista por el día de la mujer en Suiza, que se celebró en una ambiente festivo.

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