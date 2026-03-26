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El jefe de la diplomacia estadounidense, , declaró que los países del G7 deberían ayudar a reabrir el , bloqueado por Irán, porque es en "su interés".

"Es en su interés ayudar (...), responde a su interés nacional", dijo el secretario de Estado de EU, interrogado poco antes de su partida hacia , donde el viernes debe participar en una reunión con sus homólogos del G7.

Se trata de su primer viaje al extranjero desde que Estados Unidos e atacaron a Irán el 28 de febrero.

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Rubio, que se saltó la primera jornada del G7 el jueves, habló de "progresos" en las conversaciones con, pero se negó a especular sobre su desenlace.

"Están circulando mensajes a través de países intermediarios y se han logrado avances", se limitó a decir.

Los demás miembros del G7 (Alemania, Canadá, Reino Unido, Francia, Italia y Japón) dejaron claro el jueves su deseo de encontrar una salida diplomática a la ofensiva militar estadounidense-israelí contra Irán, que tiene repercusiones económicas mundiales debido al cuasi bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de desde hace casi un mes.

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El presidente aseguró este jueves que Irán tiene más ganas que él de negociar para poner fin a la guerra, al tiempo que sostenía que la estaba "extremadamente" avanzada respecto al calendario inicial.

Trump reiteró sus duras críticas contra la .

Rubio destacó durante la reunión del gabinete ministerial que los aliados de Estados Unidos deberían estar "agradecidos" con el presidente estadounidense por haber emprendido esta operación militar, llevada a cabo en coordinación con Israel.

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"El presidente no solo presta un servicio a y a nuestro pueblo. Es por el bien del mundo entero", afirmó el secretario de Estado estadounidense.

Los debates de los ministros de Asuntos Exteriores del G7 tienen lugar en la Abadía de Vaux-de-Cernay, cerca de Rambouillet, a unos cincuenta kilómetros de .

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ss/mcc

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