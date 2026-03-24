El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Irán le entregó un "gran regalo" relacionado con el petróleo y el gas, aunque no precisó de qué se trataba.

"Fue un regalo muy grande, que vale una cantidad de dinero tremenda", dijo Trump a periodistas en el Despacho Oval.

Durante la ceremonia para que el nuevo secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, jurase el cargo, Trump se mostró convencido, en declaraciones a los medios, de que Irán va "alcanzar un acuerdo" en el marco de las conversaciones que el mandatario asegura que están manteniendo Washington y Teherán porque en la república islámica se ha producido "un cambio en el régimen".

Trump aseguró que tras matar a varias figuras de la cúpula iraní, entre ellos el líder supremo Ali Jamenei, los actuales representantes iraníes "son muy diferentes comparado con los que empezamos a negociar y que crearon todos estos problemas".

El magnate republicano añadió a continuación que, pese a no confiar en ellos, está convencido de que van a llegar a un acuerdo y puso como ejemplo de ello el mencionado "regalo".

"Van a llegar a un acuerdo. Ayer hicieron algo que fue asombroso. De hecho, nos hicieron un regalo, y el regalo llegó hoy. Fue un regalo muy grande, de un valor económico tremendo. No les voy a decir qué regalo es, pero fue un premio muy significativo. Y nos lo dieron. Dijeron que nos lo darían y lo hicieron", aseguró Trump.

Al ser preguntado por ese regalo, el presidente estadounidense afirmó que no tiene relación con la energía nuclear y que está "relacionado con el petróleo y el gas", y que ha sido "un gesto muy amable" que demuestra que la Casa Blanca está "tratando con las personas indicadas".

"Está relacionado con el flujo (de crudo), relacionado con el estrecho, sí", respondió Trump a una pregunta adicional sobre el tema.

Cuando se le preguntó si Estados Unidos controlará el estrecho de Ormuz tras la guerra, Trump respondió: "Tendremos el control de todo lo que queramos".

Y añadió: "Creo que vamos a poner fin [a la guerra]", añadió.

"No me gusta decir esto, pero ganamos esta. Esta guerra ha sido ganada", aseveró el mandatario. Las únicas a los que les gusta que continúe es a las fake news", añadió.

Trump on Iran:



I think we are going to end it; I can’t tell you for sure.



We have won this war. pic.twitter.com/fLZenRjZUP — Clash Report (@clashreport) March 24, 2026

El mandatario estadounidense dijo que las negociaciones para poner fin a la guerra en Medio Oriente estaban en marcha ahora mismo.

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Añadió que Teherán tiene "muchas ganas" de llegar a un acuerdo. "Estamos en negociaciones en este momento".

"No van a tener armas nucleares. De eso estamos hablando. No quiero adelantarme, pero ellos acordaron que nunca tendrán armas nucleares. Han accedido a eso”, aseguró.

El vicepresidente JD Vance; el secretario de Estado, Marco Rubio; el enviado, Steve Witkoff, y el yerno de Trump, Jared Kushner, están involucrados en esas conversaciones, explicó.

Operaciones militares contra Irán siguen sin cesar: Casa Blanca

En tanto, la Casa Blanca afirmó que Estados Unidos continúa "sin cesar" sus operaciones militares contra Irán mientras explora las "nuevas" opciones diplomáticas.

"Mientras el presidente [Donald] Trump y sus negociadores exploran esta nueva posibilidad diplomática, la operación Furia Épica continúa sin cesar para alcanzar los objetivos militares establecidos por el comandante en jefe y el Pentágono", señaló la portavoz Karoline Leavitt en un comunicado a la AFP.

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