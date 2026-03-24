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El secretario de Estado de EU, Marco Rubio, se reunirá el viernes en Francia con sus pares del G7 para abordar la guerra en Irán, anunció el Departamento de Estado.
El presidente Donald Trump afirma que Estados Unidos ha mantenido conversaciones con Irán -algo que Teherán niega- y dejó en suspenso por algunos días su amenaza de atacar la producción eléctrica del país.
En su primer viaje al extranjero desde que Estados Unidos e Israel lanzaron la ofensiva el 28 de febrero, Rubio tratará cuestiones que incluyen "la situación en Medio Oriente", declaró el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott.
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Los ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de los Siete (G7) se reunirán en Cernay-la-Ville, cerca de Versalles, en las afueras de París.
Allí, el jefe de la diplomacia estadounidense hablará con sus homólogos de "la guerra entre Rusia y Ucrania, la situación en Medio Oriente y las amenazas a la paz y la estabilidad en todo el mundo", afirmó el portavoz del Departamento de Estado.
Francia ocupa actualmente la presidencia del G7, que también incluye a Reino Unido, Canadá, Alemania, Italia y Japón.
Aunque todos los países del G7 son estrechos aliados de Estados Unidos, ninguno ha ofrecido un apoyo claro a su guerra en Irán, lo que ha enfurecido a Trump.
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El sábado pasado, los cancilleres del G7 pidieron "el fin inmediato y sin condiciones" de los ataques iraníes contra aliados de Estados Unidos en Medio Oriente.
En represalia por la guerra, Irán ha lanzado misiles y drones contra países del Golfo aliados de Washington, ricos en hidrocarburos, lo que ha disparado los precios mundiales del petróleo y el gas.
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mcc
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