Más Información

Licitan transporte para trabajadores de la Corte; buscan que no lleguen tarde y reducir su estrés

Licitan transporte para trabajadores de la Corte; buscan que no lleguen tarde y reducir su estrés

Sheinbaum reacciona a cancelación de permisos para donaciones a ONG; es resultado de análisis del SAT y no decisión política, señala

Sheinbaum reacciona a cancelación de permisos para donaciones a ONG; es resultado de análisis del SAT y no decisión política, señala

La mañanera de Sheinbaum, 24 de marzo, minuto a minuto

La mañanera de Sheinbaum, 24 de marzo, minuto a minuto

Inflación se dispara a 4.63% en la primera quincena de marzo; jitomate y pollo los productos que más subieron

Inflación se dispara a 4.63% en la primera quincena de marzo; jitomate y pollo los productos que más subieron

Víctimas de incendio en Dos Bocas; familia de Diana Gómez exige justicia: “Sólo queremos lo justo para sus hijos”

Víctimas de incendio en Dos Bocas; familia de Diana Gómez exige justicia: “Sólo queremos lo justo para sus hijos”

Plan B de reforma electoral se estanca en el Senado; falta de acuerdos entre Jucopo y PT retrasa discusión

Plan B de reforma electoral se estanca en el Senado; falta de acuerdos entre Jucopo y PT retrasa discusión

Cancillería cesa a cónsul honorario de Filipinas en Guadalajara; EL UNIVERSAL reveló vínculo con CJNG

Cancillería cesa a cónsul honorario de Filipinas en Guadalajara; EL UNIVERSAL reveló vínculo con CJNG

Amnistía Internacional critica al SAT por cancelar donatarias; "cuando las ONG's se debilitan, crecen la corrupción y los abusos", alerta

Amnistía Internacional critica al SAT por cancelar donatarias; "cuando las ONG's se debilitan, crecen la corrupción y los abusos", alerta

Jueza admite a trámite la solicitud de concurso mercantil de TV Azteca; filiales quedan fuera de protección

Jueza admite a trámite la solicitud de concurso mercantil de TV Azteca; filiales quedan fuera de protección

Cultura insiste en volverse tribunal

Cultura insiste en volverse tribunal

Madres buscan a desaparecidos en Ke Kasas

Madres buscan a desaparecidos en Ke Kasas

Quieren pagos digitales hasta en el tianguis

Quieren pagos digitales hasta en el tianguis

El secretario de Estado de EU, Marco Rubio, se reunirá el viernes en Francia con sus pares del G7 para abordar la , anunció el Departamento de Estado.

El presidente Donald Trump afirma que Estados Unidos ha mantenido conversaciones con Irán -algo que Teherán niega- y dejó en suspenso por algunos días su amenaza de atacar la producción eléctrica del país.

En su primer viaje al extranjero desde que Estados Unidos e Israel lanzaron la ofensiva el 28 de febrero, Rubio tratará cuestiones que incluyen "la situación en Medio Oriente", declaró el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

Lee también

Los ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de los Siete (G7) se reunirán en Cernay-la-Ville, cerca de Versalles, en las afueras de París.

Allí, el jefe de la diplomacia estadounidense hablará con sus homólogos de "la guerra entre Rusia y Ucrania, la situación en Medio Oriente y las amenazas a la paz y la estabilidad en todo el mundo", afirmó el portavoz del Departamento de Estado.

Miembros de las fuerzas paramilitares iraníes Basij, durante un desfile, con misiles de largo alcance Sejil, en Teherán. FOTO: AFP
Miembros de las fuerzas paramilitares iraníes Basij, durante un desfile, con misiles de largo alcance Sejil, en Teherán. FOTO: AFP

Francia ocupa actualmente la presidencia del G7, que también incluye a Reino Unido, Canadá, Alemania, Italia y Japón.

Aunque todos los países del G7 son estrechos aliados de Estados Unidos, ninguno ha ofrecido un apoyo claro a su guerra en Irán, lo que ha enfurecido a Trump.

Lee también

El sábado pasado, los cancilleres del G7 pidieron "el fin inmediato y sin condiciones" de los ataques iraníes contra aliados de Estados Unidos en Medio Oriente.

En represalia por la guerra, Irán ha lanzado misiles y drones contra países del Golfo aliados de Washington, ricos en hidrocarburos, lo que ha disparado los precios mundiales del petróleo y el gas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Semana Santa 2026: ¿Cuándo es Domingo de Ramos? ¿Jueves y Viernes Santo son días de descanso obligatorio? Foto: Especial

Semana Santa 2026: ¿Cuándo es Domingo de Ramos? ¿Jueves y Viernes Santo son días de descanso obligatorio?

Tarjeta Violeta Bienestar CDMX 2026: requisitos y registro para recibir hasta $15,000 pesos. Foto: Especial

¡Atención CDMX! Tarjeta Violeta Bienestar 2026 abre registro: requisitos y cómo obtener hasta $15,000 pesos

Visa americana/ iStock/ Vepar5

¿Puedes entrar cuantas veces quieras a Estados Unidos con tu visa? La verdad que los oficiales migratorios no te dicen

Viajes. iStock/ViDi Studio

Nunca lo imaginarías: Este es el artículo más SUCIO que cargas al viajar, según estudio

NASA destaca el Templo de Kukulcán: así ocurre el descenso de la Serpiente Emplumada en el equinoccio. Foto: Canva/AP

NASA destaca el Templo de Kukulcán: así ocurre el descenso de la Serpiente Emplumada en el equinoccio