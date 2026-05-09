El proceso de liquidación de CIBanco concretó pagos a sus clientes por un total de 4 mil 51 millones de pesos, cifra equivalente a 89% de su base de usuarios, de acuerdo con el reporte financiero al primer trimestre de este año del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).

Resaltó que el avance en los pagos respaldados a los usuarios de CIBanco, empresa que entró en liquidación a petición propia desde octubre pasado, es resultado de una respuesta operativa eficaz para salvaguardar los recursos de sus ahorradores.

CIBanco solicitó su liquidación después del golpe reputacional provocado por los señalamientos emitidos en junio de 2025 por la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que vinculó presuntas operaciones del banco con actividades relacionadas con el crimen organizado.

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De acuerdo con los estados financieros del IPAB al primer trimestre de 2026, la liquidación de CIBanco enfrenta en paralelo demandas de acreedores por al menos mil 851.7 millones de pesos y 7.2 millones de dólares.

Entre esos casos se incluyen embargos precautorios, juicios laborales, amparos y reclamaciones promovidas por empresas y particulares que buscan recuperar recursos o frenar medidas derivadas de la liquidación.

Asimismo, desde noviembre, CIBanco busca modificar el alcance de la orden emitida por FinCEN, como parte de su proceso de liquidación y con el objetivo de avanzar en la venta de subsidiarias señaladas por la autoridad estadounidense.

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De acuerdo con el IPAB, las autoridades mexicanas, representadas por la Secretaría de Hacienda y el propio instituto, sostuvieron el 6 de noviembre de 2025 una videoconferencia con funcionarios de FinCEN para abordar la medida. El objetivo era obtener condiciones que permitan disponer de recursos mantenidos en cuentas en el extranjero, estimados en aproximadamente 5 millones de dólares.

El 13 de noviembre de 2025, CIBanco, a través de su asesor legal internacional White & Case, envió una comunicación a la directora de FinCEN en la que reiteró la necesidad de rescindir la medida especial impuesta por la autoridad.

Dichos recursos podrían quedar liberados una vez que FinCEN flexibilizó sus restricciones para las operaciones de CIBanco en EU el pasado 13 de abril, lo cual permitiría agilizar la liquidación.

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“Al 31 de marzo de 2026, el IPAB ha promovido 11 juicios de amparo en calidad de quejoso, derivados de órdenes de embargo precautorio y providencias cautelares en materia laboral a las cuentas de CIBanco, en trámite”, resalta la información del instituto.

Los casos

El reporte del IPAB detalla que, hasta ahora, los litigios contra CIBanco no han tenido repercusiones contra el instituto. Entre los casos de mayor monto se encuentra el promovido por Óscar Manuel Herrejón Caballero, con una disputa por 800 millones de pesos. El asunto permanece pendiente de resolución en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), luego de que el actor solicitara la facultad de atracción.

Otro de los litigios relevantes corresponde a Continental Automotive Mexicana, que reclama 613.9 millones de pesos. El IPAB señaló que no existe un embargo ejecutado sobre esos recursos, aunque reconoció que el incidente de liquidación busca el aseguramiento de dicha cantidad.

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En paralelo, Hersuma Asesores mantiene una controversia por 47 millones de pesos.

También destaca el caso de Tecnologías Relacionadas con Energía y Servicios Especializados (TRESE), que involucra 148.6 millones de pesos y 7.2 millones de dólares. Aquí, el IPAB, Alvarez & Marsal y CIBanco promovieron amparos contra medidas que ordenaban la retención de esos recursos. Los juicios fueron admitidos y se concedió la suspensión definitiva para evitar el congelamiento de las cuentas.

Adicionalmente, el IPAB reportó embargos derivados de juicios laborales por 242.2 millones de pesos, así como procedimientos adicionales para obtener suspensiones sobre otros 124 millones de pesos relacionados con cuentas demandadas a CIBanco.

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El documento refiere un litigio vinculado a negocios fiduciarios administrados por Banco Santander México, División Fiduciaria (FORTE), por 4 mil 690.3 millones de pesos. El caso está relacionado con embargos derivados de demandas laborales en las que también aparecen involucradas Corafi Asesores Ejecutivos y CIBanco en su calidad de fiduciario.

En su reporte anual 2025, el IPAB informó que la liquidación de CIBanco avanzó con una reducción en su estructura operativa.

El número de sucursales pasó de 215 al inicio de la liquidación, el 10 de octubre de 2025, a 160 al cierre del año pasado. La plantilla laboral se redujo de 2 mil 460 a mil 704 empleados.

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cdm