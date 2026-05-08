Como resultado de la Misión Comercial México-Canadá, se anunció una inversión de 2 mil millones de dólares en el sector farmacéutico, además de que se avanzó en el diálogo para establecer una visión común y un plan de cooperación entre los dos países.

Desde Montreal, Canadá, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, dijo que enfrentan una situación “difícil” y agregó que “no podemos vivir con nostalgia ni con la idea principal de regresar al pasado. Necesitamos encontrar la manera de sobrevivir y fortalecer nuestra economía, nuestro país, la seguridad de nuestro país y de su país en estas nuevas condiciones”.

El funcionario dijo que el mundo cambia geopolítica y económicamente, por lo que añadió que es “realmente necesitamos tener un plan de cooperación para ahora y para los próximos años”.

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Añadió que el año pasado la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, acordó con el primer ministro de Canadá Carney un plan de cooperación.

“No se trata solo de la revisión del T-MEC (Tratado entre México, Estados y Canadá), sino también de lo que puede hacerse entre ambos países para mejorar la seguridad y protección de las cadenas de suministro, abrir nuevos mercados, fortalecer la cooperación y estar preparados o, al menos, compartir parte de nuestras visiones sobre cómo sobrevivir en este mundo, cómo reducir la incertidumbre y cómo promover la estabilidad entre nosotros”, añadió.

Frente a empresarios mexicanos y canadienses dijo que están “en un muy buen momento para iniciar nuevas posibilidades, explorar nuevas inversiones y nuevas ideas".

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Agregó que la empresa Solar International Core Canada y el gobierno de Hidalgo anunciaron la próxima construcción de una planta de ingredientes farmacéuticos activos con una inversión de dos mil millones de dólares.

Por ello se firmó de un memorando de entendimiento entre Babak Arefpour, CEO de Solar International Core Canada, y Carlos Henkel, secretario de Desarrollo Económico del estado de Hidalgo.

De ese monto, 70 millones de dólares serán para la compra de un predio en el Polo de Desarrollo Económico de Zapotlán, en Hidalgo, para la instalación de la planta.

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