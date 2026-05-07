Para profundizar la relación económica entre mexicanos y canadienses, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, y el ministro de Comercio de Canadá, Dominic Leblanc, se reunieron para avanzar en la hoja de ruta del Plan de Acción bilateral de la Alianza Estratégica que se acordó a fines de 2025.

De visita en Toronto, durante la Misión Comercial de México en Canadá, Ebrard dijo: “Estamos buscando nuevas posibilidades en un mundo que cambia todos los días. ¿Qué hacer frente a la incertidumbre? Abriendo nuevas oportunidades, tratando de estar cerca de amigos, cerca de socios confiables, cerca de otras oportunidades en el mercado”.

Comentó que estamos ante “un proceso” de diálogo, que no solamente se trata de un evento en el que se buscará fortalecer la asociación estratégica de ambos países.

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En su turno, el ministro Leblanc dijo que ayer miércoles por la noche, cuando recibió a Ebrard platicaron sobre el Plan de Acción de la Alianza Estratégica que acordaron la presidenta Claudia Sheinbaum y el primer Ministro canadiense Carney.

Frente a 244 empresarios mexicanos que participaron en la Misión Comercial, Leblanc añadió: “Marcelo y yo hablamos de ello anoche, (el Plan de Acción) es una hoja de ruta para identificar prioridades clave y orientar las acciones estratégicas de ambos gobiernos”.

Consideró que "el potencial (entre ambos países) es enorme. Canadá desea profundamente ampliar sus oportunidades económicas con nuestros socios mexicanos”.

A la Misión Comercial México Canadá, que originalmente se planteó para realizarse durante tres días, del 7 al 9 de mayo, finalmente se redujo a dos días, del 7 al 8 de mayo.

En un comunicado, la Secretaría de Economía dijo que hoy estarán en Toronto y mañana en Canadá los 244 empresarios mexicanos de los sectores de agroindustria, manufactura, farmacéutica, electromovilidad, industrias creativas, de educación y aceleración de patentes, entre otras.

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Como parte de los trabajos habrá más de mil citas de negocios (B2B) con compañías de Canadá.

“Ebrard y LeBlanc sostuvieron una reunión de trabajo con directivos de Scotiabank, y posteriormente un almuerzo de trabajo con CEOs de empresas como Air Canada, Bombardier, Brookfield, CN Rail, Martinrea, Sagard, Stingray y TC Energy, así como del Consejo de Negocios de Canadá.

“Posteriormente, Ebrard y LeBlanc tuvieron una reunión con fondos de inversión y pensiones canadienses, encabezada por la Ontario Teachers´ Pension Plan (OTPP)”.

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