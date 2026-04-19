Este domingo por la noche, el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, llegó a la Cuidad de México para comenzar mañana lunes con la segunda ronda de negociaciones con nuestro país rumbo a la revisión del T-MEC.

Greer llegó a la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en donde lo recibió el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon.

Mañana, el embajador Greer se reunirá con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, en donde también se espera haya un desayuno.

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Posteriormente Ebrard y Greer sostendrán un encuentro para “avanzar en el proceso de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)”, dijo la Secretaría de Economía.

Por ahora, las reuniones son solamente entre los dos países y será hasta mayo cuando México definirá las fechas para iniciar la ronda entre nuestro país y Canadá, durante una misión comercial que se hará a territorio canadiense.

El viernes pasado, Ebrard dijo que para México lo más importante es que se mantenga el T-MEC sin aranceles, “esa es nuestra postura. Vamos a escuchar lo que nos van a decir ellos”, ya que en esta ronda corresponde a los estadounidenses presentar sus planteamientos.

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Comentó que la postura del gobierno mexicano es “avanzar en lo que son las cadenas de suministro para reemplazar importaciones”, eliminar los aranceles vigentes al acero y aluminio y atender las restricciones al sector agropecuario nacional.

Agregó que con el sector privado mexicano acordaron una estrategia común durante este tiempo de la revisión del T-MEC y ello incluye “tener cada vez más activismo en Estados Unidos, presentar mucho más la situación mexicana allá, hacer presencia, asistir”.

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