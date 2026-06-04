Escobedo, Nuevo León. - En la ceremonia de graduación de 133 nuevos cadetes de Fuerza Civil en el Centro Estratégico de Operaciones (CEO), el Gobernador Samuel García dijo que Nuevo León llega en su mejor momento al Mundial de Futbol con un Estado blindado y con una tendencia a la baja en los índices delictivos.

Acompañado del Secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna; de Titular de la Nueva Fuerza Civil, Gerardo Escamilla; y de integrantes de la Mesa de Seguridad, el Mandatario estatal destacó la transformación que le ha dado la actual Administración estatal a la corporación que se constituye en la mejor policía de México en confianza, desempeño y eficiencia.

“Llegamos en el mejor momento a la justa deportiva del Mundial… la perfecta coordinación apolítica que tenemos en materia seguridad pública en Nuevo León, la excelente relación con el gobierno federal, la excelente relación con Ejército, Guardia Nacional y la excelente relación con todas las policías municipales”, expresó.

Samuel García afirma que Nuevo León llega blindado al Mundial; gradúan a 133 cadetes. Foto: Especial.

“Esa inversión, esa coordinación y esa garantía de seguridad pública no lo tiene ningún otro Estado por eso hoy los invito a que este año y medio que nos queda de Gobierno, este sea el piso que sigan los resultados, que siga el primer lugar, que siga la coordinación, que sigan la confianza y tener a Nuevo León blindado”, puntualizó.

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El Gobernador señaló que no existe una policía en el país que haya duplicado el número de sus elementos, mejorado sustancialmente su equipamiento e infraestructura, y lo más importante la coordinación con los tres niveles de gobierno.

Dijo que mayo es el mejor mes de los últimos 16 años y lo que va de junio pinta mejor.

Samuel García afirma que Nuevo León llega blindado al Mundial; gradúan a 133 cadetes. Foto: Especial.

El Titular de la nueva Fuerza Civil, Gerardo Escamilla señaló que la nueva Fuerza Civil se fortalece como una institución construida para proteger a Nuevo León con los más altos estándares de preparación, coordinación y capacidad operativa, y reconoció el apoyo del Gobernador Samuel García para el engrandecimiento de la corporación policial.

“Señor Gobernador gracias por su liderazgo, gracias por su visión y por la decisión de invertir en una policía de altas capacidades. Gracias por impulsar la construcción de infraestructura como lo que hoy tenemos, gracias por confiar de una edición de estrategia para incrementar nuestro estado de fuerza y respaldar una transformación institucional que hoy es visible para todos”, refirió.

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El Campo Policial No. 1 ha evolucionado para convertirse en el Centro Estratégico de Operaciones de Fuerza Civil, un espacio donde convergen inteligencia, operación, coordinación, capacitación y toma de decisiones en un mismo ecosistema.

Samuel García afirma que Nuevo León llega blindado al Mundial; gradúan a 133 cadetes. Foto: Especial.

Durante la ceremonia de graduación se realizó una demostración por el 4° Agrupamiento de Fuerza Civil y las Unidades de Fuerzas Especiales, que estarán a disposición del Estado para brindar mayor seguridad durante la Copa Mundial de Futbol.

El Gobernador del Estado entregó reconocimientos a cadetes de Fuerza Civil en las modalidades de Servicio, Disciplina, Liderazgo, Mérito Académico y Espíritu de Cuerpo.

dmrr