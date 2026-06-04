[Publicidad]
Cuernavaca, Mor. - El exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez, sufrió un revés jurídico en su intento por frenar una nueva orden de aprehensión en su contra, porque el recurso fue desechado de plano por el órgano jurisdiccional federal.
Un juzgado de distrito determinó que el recurso legal es improcedente debido a un error técnico en la estrategia de la defensa, y en resolución estableció que los funcionarios señalados por Vera Jiménez en la demanda carecen del carácter de autoridad responsable, ya que sus funciones se limitan a la administración de los Centros de Justicia Penal Federal y no tienen atribuciones legales para librar mandatos de captura.
Lee también Alertan sobre Mar de Fondo en playas de Mazatlán; piden a bañistas estar atentos a señalamientos de riesgo
El acuerdo judicial dictaminó una causal manifiesta e indudable de improcedencia prevista en la Ley de Amparo, y aclaró que la facultad exclusiva para emitir órdenes de aprehensión corresponde constitucionalmente a los jueces de control y no al personal administrativo de los penales o centros de justicia.
Esta nueva ofensiva legal de Vera Jiménez ocurre inmediatamente después de haber recuperado su libertad tras permanecer seis meses en prisión preventiva. El exrector de la UAEM estuvo recluido bajo la causa penal de la "Estafa Maestra", expediente que se cayó luego de que un Tribunal Colegiado revocara su vinculación a proceso al determinar que no existían elementos suficientes para sostener el delito de delincuencia organizada.
El recurso de amparo, de acuerdo con fuentes cercanas al exrector de la UAEM, no fue elaborado ni presentado por el abogado especializado Julio Hernández Barros, quien llevó el caso principal y obtuvo la libertad de catedrático la semana pasada.
Maestros del CNTE se manifiestan en distintos estados del país; encabezan toma de casetas y bloqueos
dmrr
[Publicidad]
Más información
Universal Deportes
André Jardine deja abierta la puerta para dirigir otro club de la Liga MX
Metrópoli
Banobras se hará cargo del Tren Lechería-AIFA; así operará desde Buenavista
Tendencias
Registro de celulares en México: ¿se puede vincular una línea después del 30 de junio?; esto dicen las autoridades
Metrópoli
A 7 días del Mundial, Salud CDMX mantiene vigilancia sanitaria en AICM; descartan revisión de cartillas de vacunación
Sección
Azucena Cisneros entrega repavimentación e iluminación en avenida Juan Aldama, en Ecatepec
Sección
Aparatoso accidente paraliza la México-Puebla: Conductor muere al salir proyectado
Sección
Macabro hallazgo en la Doctores: Encuentran cuerpo entre cabina y caja de camión de basura
Sección
Actividades GRATIS en CDMX para este fin de semana para disfrutar en familia