Cuernavaca, Mor. - El exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez, sufrió un revés jurídico en su intento por frenar una nueva orden de aprehensión en su contra, porque el recurso fue desechado de plano por el órgano jurisdiccional federal.

Un juzgado de distrito determinó que el recurso legal es improcedente debido a un error técnico en la estrategia de la defensa, y en resolución estableció que los funcionarios señalados por Vera Jiménez en la demanda carecen del carácter de autoridad responsable, ya que sus funciones se limitan a la administración de los Centros de Justicia Penal Federal y no tienen atribuciones legales para librar mandatos de captura.

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El acuerdo judicial dictaminó una causal manifiesta e indudable de improcedencia prevista en la Ley de Amparo, y aclaró que la facultad exclusiva para emitir órdenes de aprehensión corresponde constitucionalmente a los jueces de control y no al personal administrativo de los penales o centros de justicia.

Esta nueva ofensiva legal de Vera Jiménez ocurre inmediatamente después de haber recuperado su libertad tras permanecer seis meses en prisión preventiva. El exrector de la UAEM estuvo recluido bajo la causa penal de la "Estafa Maestra", expediente que se cayó luego de que un Tribunal Colegiado revocara su vinculación a proceso al determinar que no existían elementos suficientes para sostener el delito de delincuencia organizada.

El recurso de amparo, de acuerdo con fuentes cercanas al exrector de la UAEM, no fue elaborado ni presentado por el abogado especializado Julio Hernández Barros, quien llevó el caso principal y obtuvo la libertad de catedrático la semana pasada.

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