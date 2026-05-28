Cuernavaca, Mor.- Un Tribunal Colegiado de Apelación, con sede en el Estado de México, ordenó la inmediata libertad del exrector de la UAEM, Jesús Alejandro Vera Jiménez, involucrado en el caso “Estafa Maestra”, como parte del programa “Cruzada Contra el Hambre”, durante la administración del priista Enrique Peña Nieto (2012-2018).

La defensa de Vera Jiménez, liderada por Julio Hernández Barros, también logró la revocación del auto de vinculación a proceso que emitió un juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en contra del académico, dentro de la continuación de audiencia inicial de 13 de noviembre de 2025, celebrada en la causa penal 400/2020.

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Alejandro Vera, exrector de la UAEM, estaba vinculado a La Estafa Maestra Foto: Tony Rivera

En un segundo acuerdo, el magistrado ponente Josué Osvaldo Garduño Sánchez, dictó auto de no vinculación a proceso a favor del justiciable por el delito de delincuencia organizada (finalidad de cometer el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita), previsto y sancionado en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

El exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos fue detenido en noviembre de 2025 en el municipio de Cuautla mediante una orden de aprehensión ejecutada por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR). Su arresto quedó inscrito en el Registro Nacional de Detenciones pasadas las 15:00 horas.

Vera Jiménez fue rector de la UAEM de 2012 a 2018 y durante su gestión fue vinculado al caso “La Estafa Maestra” y en julio de 2020 el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) lo halló culpable del desvío de 239.3 millones de pesos de recursos federales mediante operaciones inexistentes.

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