[Publicidad]
Cuernavaca, Mor.- Un Tribunal Colegiado de Apelación, con sede en el Estado de México, ordenó la inmediata libertad del exrector de la UAEM, Jesús Alejandro Vera Jiménez, involucrado en el caso “Estafa Maestra”, como parte del programa “Cruzada Contra el Hambre”, durante la administración del priista Enrique Peña Nieto (2012-2018).
La defensa de Vera Jiménez, liderada por Julio Hernández Barros, también logró la revocación del auto de vinculación a proceso que emitió un juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en contra del académico, dentro de la continuación de audiencia inicial de 13 de noviembre de 2025, celebrada en la causa penal 400/2020.
Lee también Asesinan a dos abuelitos y a su nieto en Fresnillo, Zacatecas; un posible robo, la principal línea de investigación
En un segundo acuerdo, el magistrado ponente Josué Osvaldo Garduño Sánchez, dictó auto de no vinculación a proceso a favor del justiciable por el delito de delincuencia organizada (finalidad de cometer el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita), previsto y sancionado en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
El exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos fue detenido en noviembre de 2025 en el municipio de Cuautla mediante una orden de aprehensión ejecutada por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR). Su arresto quedó inscrito en el Registro Nacional de Detenciones pasadas las 15:00 horas.
Vera Jiménez fue rector de la UAEM de 2012 a 2018 y durante su gestión fue vinculado al caso “La Estafa Maestra” y en julio de 2020 el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) lo halló culpable del desvío de 239.3 millones de pesos de recursos federales mediante operaciones inexistentes.
Captan a colaboradora de Morena robando una planta de ornato en Sinaloa; diputada Graciela Domínguez se pronuncia al respecto
dmrr/cr
[Publicidad]
Más información
Espectáculos
A pesar de cantar contra deudores alimenticios, Mariana Ochoa sí colaboraría con Christian Nodal
Economía
Viva Aerobus alerta sobre restricciones de ingreso a México por ébola; medida aplica a viajeros de tres países africanos
Nación
Ariadna Montiel se reúne con Félix Salgado; “recordamos las luchas que hemos librado juntos", dice
Metrópoli
Semovi impulsa campaña de empatía y seguridad vial; buscan fortalecer cultura vial y difundir la Jerarquía de la Movilidad
Sección
Vecinos hallan cuerpo embolsado sobre banqueta en Tlalnepantla, dicen que era una dealer
Sección
Grupo de cancunenses intentan linchar a cubano que ignoró el ataque de su perro a uno de ellos
Sección
¿Qué hacer si mi dinero se queda atascado en el cajero al momento de hacer un depósito?
Sección
¿Bella Dueñas mintió? Abogada revela que no existe ninguna denuncia por amenazas contra la influencer