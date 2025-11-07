Cae Alejandro Vera, exrector de la UAEM, vinculado a "La Estafa Maestra"

Cuernavaca, Mor.- El exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez, fue detenido en el municipio de Cuautla mediante una orden de aprehensión ejecutada por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR). Su arresto quedó inscrito en el Registro Nacional de Detenciones pasadas las 15:00 horas.

Vera Jiménez fue rector de la UAEM de 2012 a 2018 y durante su gestión fue vinculado al caso “La Estafa Maestra” y en julio de 2020 el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) lo halló culpable del desvío de 239.3 millones de pesos de recursos federales mediante operaciones inexistentes.

Para impedir su detención el exrector promovió un amparo y obtuvo una suspensión provisional contra actos del juez primero de distrito de procesos penales federales en la Ciudad de México, radicado en el Reclusorio Norte.

El exrector fue detenido en la zona oriente del estado y de ahí lo llevaron a la delegación de la FGR en Cuernavaca y posteriormente trasladaron a oficinas centrales de la CDMX. Su captura, confirmaron fuentes federales, está relacionada con el caso de la “Estafa Maestra” como parte del programa “Cruzada Contra el Hambre”, durante la administración del ex presidente Enrique Peña Nieto.

La orden de aprehensión en contra de Alejandro Vera había sido liberada desde el año 2018.

En julio de 2020 el TFJA confirmó la responsabilidad resarcitoria contra Vera Jiménez, establecida en enero de 2019 por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Los señalamientos contra Vera Jiménez datan de 2013 cuando la universidad morelense recibió los 239.3 millones de pesos desde la Secretaría de Desarrollo Social para luego enviar el 85 por ciento a la empresa Evyena Servicios, que durante las auditorías nunca fue localizada.

Con el resolutivo adverso el catedrático e investigador de tiempo completo inició el juicio de amparo 495/2020, ante el Juzgado Segundo de Distrito en materia federal, con sede en Morelos y obtuvo la suspensión provisional.

En octubre de 2019, Alejandro Vera renunció al cargo de Director General del Consejo de Ciencia y Tecnología de Morelos por motivos personales, pero desde entonces habían avanzado las investigaciones en su contra contenidas en la llamada Estafa Maestra.

Dos semanas antes de su renuncia promovió dos juicios de amparo contra actos del juez primero de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México y se protegió contra cualquier orden de detención o aprehensión girada en su contra.

El exrector participó como candidato de Nueva Alianza al gobierno del estado en los comicios de 2018 pero en las últimas semanas de la contienda declinó a favor del candidato de la coalición Juntos haremos historia, Cuauhtémoc Blanco Bravo, lo que garantizó su incorporación al gabinete como director del Consejo de Ciencia y Tecnología.

