Cuernavaca.- NISSAN Mexicana informó al Sindicato Independiente de Trabajadores de Nissan Mexicana que como resultado del término del proyecto temporal de transferencia de volumen asignado a Planta CIVAC, que consistía en la fabricación de los modelos LO2B y L02D, Versa 2024-2025, cerraron la planta 1, y por consiguiente finiquitará a los trabajadores de esa sección a partir del lunes 10 de noviembre.

“Es necesario dar por terminada la relación laboral en dicha planta, que representa la cantidad de 869 operadores totales, los cuales se dará por finalizado su contrato por tiempo determinado (eventual) de manera anticipada”, comunicó la ensambladora al sindicato en un oficio.

En el mismo aseguró que los trabajadores despedidos recibirán el pago de su salario hasta el 31 de enero de 2026, conforme al convenio celebrado con el Sindicato y ratificado ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral el 31 de octubre del 2025.

Leer también: Madre de Carlos Emilio Galván, desaparecido dentro de restaurante de Mazatlán, asegura que no hay avances en el caso

En ese acuerdo, señala Nissan, las terminaciones laborales se realizarán el 10, 11 y 12 de noviembre de 2025, de acuerdo con el listado entregado por el área de relaciones laborales. El retiro de este personal será de acuerdo con los últimos que fueron contratados tomando en cuenta la fecha de ingreso conforme contrato colectivo vigente.

Más adelante Nissan cita la cláusula 16 del Contrato colectivo de trabajo en el que se establece que la Empresa de acuerdo con el Sindicato podrá llevar a cabo tal reajuste, debiendo ser los trabajadores reajustados o afectados los de menor antigüedad en el servicio.

“Aprovecho para reconocer y agradecer siempre la sinergia mostrada por parte de todos como trabajadores de Nissan, sigamos mostrando esa nueva cultura de unión y compromiso de todos como equipo”, refiere Ivan Linares Ayala, manager de Recursos Humanos.

A finales de julio, Nissan anunció el cierre de la planta en Morelos en marzo de 2026, cuando termine su periodo fiscal, desde entonces los obreros estimaron que para enero o febrero ya no habría nada ni nadie en CIVAC.

En agosto pasado, el secretario de Desarrollo Económico y del Trabajo, Víctor Sánchez Trujillo, afirmó que entre la base trabajadora de Nissan Mexicana imperaba la incertidumbre porque deseaban tener mayor claridad de la empresa por cuanto a la certeza de los procesos y de los tiempos de cierre, sobre todo.

“Hay datos como que ‘el año fiscal japonés es hasta febrero, pero terminan unos en diciembre, pero corre el rumor de que a lo mejor es anticipado…’ ese tipo de dudas, si no se contesta de manera concreta, contundente, por parte de la empresa no ayuda”, dijo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl