Tepeji del Río, Hidalgo.- El secretario de Desarrollo Económico, Carlos Henkel Escorza, puso en marcha los trabajos del Laboratorio de Impulso de Alta Tensión de la empresa española Arteche, en la que se invirtieron 121 millones de pesos.

Esta infraestructura permitirá ampliar las capacidades en materia de pruebas de alta tensión y fortalecer, de manera directa, la competitividad del sector energético nacional y de latinoamérica, orgullosamente desde el territorio hidalguense.

Se explicó en el evento que el nuevo laboratorio generará empleos especializados, fomentará la transferencia tecnológica y abrirá espacios de colaboración con instituciones académicas y centro de investigación, además de consolidar el ecosistema científico e industrial del Estado de Hidalgo.

En su mensaje, el secretario Henkel Escorza expresó su orgullo por la ampliación de Arteche en el estado, pues señaló que este proyecto formará parte del próximo anuncio de inversiones estratégicas en Hidalgo.

Lee también Alistan Séptimo Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos en Pachuca, Hidalgo

“En esta administración, encabezada por el gobernador Julio Menchaca Salazar (Morena), apostamos por un modelo de crecimiento económico basado en el conocimiento, la innovación y el bienestar de las y los hidalguenses”, afirmó.

Asimismo, el servidor público elogió la confianza del sector empresarial en Hidalgo, entidad que se fortalece con proyectos de alto impacto como éste, que demuestran que el trabajo conjunto entre gobierno e iniciativa privada genera resultados concretos.

Los planes de expansión de Arteche en este municipio contemplan una inversión global de 377 millones de pesos, que también será incluida en el anuncio de nuevas inversiones en el estado.

A su vez, Sebastián Endraos, director general de Arteche Norteamérica, destacó que Tepeji del Río se convertirá en un hub tecnológico que impulsará el desarrollo local, atraerá talento altamente calificado e impulsará la innovación y la sostenibilidad.

“Nuestra contribución es clave para la sustitución de energías fósiles, por energías renovables y para contar con una red de transporte y distribución de energía capaz, flexible y digital”, aseveró.

Mientras que Diana León Cuadra, titular del Sector de Energía de la Secretaría de Economía federal, entregó simbólicamente a Arteche el certificado ‘Hecho en México’, que reconoce su compromiso con la calidad, responsabilidad e innovación tecnológica.

“En México hay talento y mentes brillantes que trascienden fronteras con productos de alta calidad y tecnología avanzada”, expresó.

Luis María Pérez Cuadrado, director general de Arteche, subrayó que este logro representa un compromiso con la excelencia, el desarrollo económico y el valor del talento mexicano.

“Hoy, nuestra apuesta por México y por Hidalgo es una muestra del compromiso de Arteche con el futuro energético y con el desarrollo de las comunidades donde operamos”, precisó.