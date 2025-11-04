Pachuca, Hidalgo.- Todo listo para la realización del Séptimo Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos que se realizará del 13 al 16 de noviembre en Pachuca, capital del estado de Hidalgo. Con este evento se busca resaltar la identidad, el trabajo de la gente y el orgullo de impulsar el desarrollo turístico, económico y social de México.

El Gobierno del Estado ha redoblado esfuerzos para garantizar la realización del evento, aun en momentos en que 28 municipios resultaron afectados por las recientes lluvias y el desbordamiento de ríos, informó el gobernador Julio Menchaca Salazar (Morena).

“El turismo como motor del desarrollo económico ha sido una política de gobierno, directriz que se alinea con las prioridades que nos ha marcado la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para que este sector aliente el desarrollo con justicia en las comunidades, con respeto al medio ambiente y protección al patrimonio cultural de los pueblos originarios”, aseveró el mandatario.

La séptima edición se realiza en reconocimiento a Huasca de Ocampo, el primer Pueblo Mágico del país, y por el liderazgo de Hidalgo en el impulso del turismo sustentable y comunitario; se espera en este tianguis a representante de los 177 destinos con la denominación de Pueblos Mágicos.

Así como a más de 90 compradores nacionales e internacionales diariamente, quienes tendrán la oportunidad de establecer contactos, concretar acuerdos y fortalecer las cadenas de valor del sector turístico.

El evento será gratuito y abierto al público, lo que permitirá que habitantes y visitantes disfruten de una gran muestra gastronómica, musical y cultural, así como de la exposición de productos artesanales, medicina tradicional y experiencias turísticas únicas, expresó el mandatario estatal.

Por primera vez, la inauguración se realizará en un Pueblo Mágico, el 13 de noviembre a las 19:00 horas, en Real del Monte, con una gran verbena popular. A partir del 14 de noviembre, las actividades continuarán en el Recinto Ferial de Pachuca, donde se llevará a cabo el corte de listón inaugural y un recorrido por los pabellones que concentrarán lo mejor del corazón turístico de México.

Desde su creación en 2019, este tianguis se ha consolidado como un espacio de promoción y vinculación para las comunidades, donde Hidalgo ha sido anfitrión en tres ocasiones, además de las ediciones realizadas en San Luis Potosí, Oaxaca y Veracruz.

Con su hospitalidad, tradición y riqueza cultural, Hidalgo refrenda su papel como referente nacional del turismo con identidad, al abrir sus puertas al mundo para celebrar la magia de México.