Más Información

Productores de maíz exigen precio justo; anuncian protestas y rechazan oferta de 6 mil 50 pesos del gobierno

Productores de maíz exigen precio justo; anuncian protestas y rechazan oferta de 6 mil 50 pesos del gobierno

"Hay demasiadas alertas que son desechadas, descartadas e investigadas", dice Harfuch sobre versión de intento de atentado

"Hay demasiadas alertas que son desechadas, descartadas e investigadas", dice Harfuch sobre versión de intento de atentado

Tras el pádel, Cuauhtémoc Blanco explota; lanza patada en partido amistoso

Tras el pádel, Cuauhtémoc Blanco explota; lanza patada en partido amistoso

Detienen a cuatro por muerte de aficionado del Cruz Azul; su situación jurídica se definirá tras la necropsia, señala Fiscalía

Detienen a cuatro por muerte de aficionado del Cruz Azul; su situación jurídica se definirá tras la necropsia, señala Fiscalía

Un canto nuevo en el océano; el sistema que puede escuchar ballenas y buscar submarinos

Un canto nuevo en el océano; el sistema que puede escuchar ballenas y buscar submarinos

Salinas Pliego va ahora a la Corte Interamericana por pago de impuestos; "darnos la mano tiene más validez que un papel firmado"

Salinas Pliego va ahora a la Corte Interamericana por pago de impuestos; "darnos la mano tiene más validez que un papel firmado"

El gobernador supervisó la atención a las familias afectadas por las intensas lluvias y el desborde de ríos, y llamó a la unidad ante la emergencia que atraviesa Hidalgo.

Durante su visita a Tenango de Doria y San Bartolo Tutotepec, Menchaca Salazar informó sobre los avances en la apertura de caminos y , gracias al despliegue de ocho mil servidores públicos estatales.

“No estamos parando por esfuerzo ni por recursos; se trabaja intensamente con los presidentes municipales y los cabildos. Independientemente de nuestra forma de pensar, es tiempo de unión y de aprovechar esta oportunidad para fortalecer el cariño por nuestra tierra y comunidades”, destacó el gobernador.

Gobernador de Hidalgo supervisa atención a familias afectadas por lluvias (27/10/2025). Foto: Especial
Gobernador de Hidalgo supervisa atención a familias afectadas por lluvias (27/10/2025). Foto: Especial

Lee también

Menchaca Salazar explicó que desde el inicio de la emergencia se mantiene coordinación entre los tres niveles de gobierno, lo que ha permitido el restablecimiento de la comunicación, la apertura de caminos, la entrega de insumos y apoyos económicos. Posteriormente se dará paso a la reconstrucción de escuelas, clínicas y viviendas.

Por su parte, Pablo Octavio Olvera Sánchez, director general del Centro SICT Hidalgo, enfatizó que desde el primer momento se trabaja de manera conjunta para atender las afectaciones a la red carretera, especialmente en la región Otomí-Tepehua, utilizando maquinaria especializada y realizando un levantamiento técnico para la etapa de reconstrucción.

Alejandro Sánchez García, secretario de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, detalló que del total de derrumbes registrados en la entidad, el 19% ocurrió en San Bartolo y el 11% en Tenango, por lo que reiteró que se sigue la instrucción del gobernador de trabajar día y noche hasta abrir cada uno de los caminos dañados.

Lee también

Gobernador de Hidalgo supervisa atención a familias afectadas por lluvias (27/10/2025). Foto: Especial
Gobernador de Hidalgo supervisa atención a familias afectadas por lluvias (27/10/2025). Foto: Especial

Asimismo, Napoleón González Pérez, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, adelantó que se abrirá una ventanilla de apoyo para de personas agricultoras, ganaderas y acuicultoras.

Finalmente, Lyzbeth Robles Gutiérrez, secretaria de Movilidad y Transporte, señaló que se mantendrá el trabajo colaborativo para la entrega de víveres e insumos a las comunidades afectadas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]