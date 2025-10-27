El gobernador Julio Menchaca Salazar supervisó la atención a las familias afectadas por las intensas lluvias y el desborde de ríos, y llamó a la unidad ante la emergencia que atraviesa Hidalgo.

Durante su visita a Tenango de Doria y San Bartolo Tutotepec, Menchaca Salazar informó sobre los avances en la apertura de caminos y entrega de apoyos, gracias al despliegue de ocho mil servidores públicos estatales.

“No estamos parando por esfuerzo ni por recursos; se trabaja intensamente con los presidentes municipales y los cabildos. Independientemente de nuestra forma de pensar, es tiempo de unión y de aprovechar esta oportunidad para fortalecer el cariño por nuestra tierra y comunidades”, destacó el gobernador.

Gobernador de Hidalgo supervisa atención a familias afectadas por lluvias (27/10/2025). Foto: Especial

Menchaca Salazar explicó que desde el inicio de la emergencia se mantiene coordinación entre los tres niveles de gobierno, lo que ha permitido el restablecimiento de la comunicación, la apertura de caminos, la entrega de insumos y apoyos económicos. Posteriormente se dará paso a la reconstrucción de escuelas, clínicas y viviendas.

Por su parte, Pablo Octavio Olvera Sánchez, director general del Centro SICT Hidalgo, enfatizó que desde el primer momento se trabaja de manera conjunta para atender las afectaciones a la red carretera, especialmente en la región Otomí-Tepehua, utilizando maquinaria especializada y realizando un levantamiento técnico para la etapa de reconstrucción.

Alejandro Sánchez García, secretario de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, detalló que del total de derrumbes registrados en la entidad, el 19% ocurrió en San Bartolo y el 11% en Tenango, por lo que reiteró que se sigue la instrucción del gobernador de trabajar día y noche hasta abrir cada uno de los caminos dañados.

Gobernador de Hidalgo supervisa atención a familias afectadas por lluvias (27/10/2025). Foto: Especial

Asimismo, Napoleón González Pérez, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, adelantó que se abrirá una ventanilla de apoyo para pérdidas catastróficas de personas agricultoras, ganaderas y acuicultoras.

Finalmente, Lyzbeth Robles Gutiérrez, secretaria de Movilidad y Transporte, señaló que se mantendrá el trabajo colaborativo para la entrega de víveres e insumos a las comunidades afectadas.

aov