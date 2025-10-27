El gobernador Alejandro Armenta Mier anunció la pavimentación de 5 mil calles en la ciudad de Puebla y la rehabilitación de carreteras dañadas en la Sierra Norte por las recientes lluvias.

Las obras de pavimentación se realizarán con un ahorro del 60%, gracias a los insumos donados por PEMEX y a la maquinaria adquirida por su administración. Armenta Mier supervisó los trabajos y aseguró que se ejecutan en tiempo récord, con eficiencia y compromiso para mejorar la conectividad y movilidad en todo el estado.

El gobernador señaló que nunca antes un trienio o sexenio había llevado a cabo este tipo de pavimentación en vialidades prioritarias. La administración estatal también apoyará a la federación en la reconstrucción de puentes y viviendas afectadas por las lluvias.

Gracias a la donación de 5 mil toneladas de material de PEMEX, se ampliará la tercera etapa de rehabilitación de avenidas en Puebla capital y la zona metropolitana, mejorando de manera significativa la infraestructura vial.

Armenta Mier anunció que para 2026 se contará con una red estratégica de Módulos de Pavimentación distribuidos en distintas regiones del estado. En la Mixteca se instalarán dos módulos, en Puebla capital y zona metropolitana operarán cuatro, y también habrá módulos en la Sierra Negra, la Sierra Nororiental y otras regiones prioritarias como San Martín Texmelucan–Izta Popo y Acatzingo–Amozoc. Esta estrategia permitirá atender de manera eficiente las necesidades de infraestructura vial en todo el estado.

Por su parte, José Manuel Contreras de los Santos, secretario de Infraestructura, informó que con un ahorro del 64% se rehabilitan 13 vialidades, equivalentes a mil 221 calles de 50 metros. Entre las obras destacadas:

Gobernador de Puebla anuncia la pavimentación de 5 mil calles (27/10/2025). Foto: Especial

Carretera San Francisco Totimehuacan, concluida, equivalente a 120 calles.

Laterales de la Recta a Cholula, 95% de avance (224 calles).

Calzada Zavaleta, entre Bulevar Forjadores y el puente de la Recta a Cholula, 98% de avance (48 calles).

Camino Real a Cholula, 65% de avance (60 calles).

Camino al Batán, 55% de avance (100 calles).

Carretera a San Baltazar Tetela, 60% de avance (26 calles).

Contreras de los Santos añadió que con los cuatro módulos de pavimentación adquiridos por el gobierno estatal se iniciará próximamente la rehabilitación de calles y avenidas como:

Calle 12 Oriente

Calle Independencia

Bulevar Capitán Carlos Camacho Espíritu

Calle 24 Sur

Ampliación Carretera Puebla-Tlaxcala

Prolongación de la 11 Sur

Entre otros tramos estratégicos de la ciudad y sus alrededores.

