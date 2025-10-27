Zacatecas.- Tras concluir el procesamiento del narcolaboratorio que fue desmantelado en la Sierra de Morones, las autoridades de seguridad informaron que el aseguramiento total de narcótico fue de 1.7 toneladas de clorhidrato de metanfetamina y precursores químicos, además de equipo táctico, cargadores y una camioneta con reporte de robo.

Cabe mencionar que este fin de semana el gobierno de Zacatecas informó sobre un fuerte operativo que se desplegó por aire y tierra sobre esa zona serrana. Este hallazgo se relaciona con las investigaciones y operativos que hace unas semanas se iniciaron en el municipio de Tabasco, por la presunta incursión de grupos armados a esa zona sur de la entidad que colinda con Jalisco y Aguascalientes.

Finalmente, este lunes, por medio de un comunicado, la Vocería de la Mesa Estatal de Seguridad, precisó que el laboratorio estaba ubicado en la zona serrana de los municipios de Apozol y Juchipila y que dicho desmantelamiento “representa una afectación significativa a las estructuras criminales dedicadas al narcotráfico que operan en esta zona del sur del estado".

Hallan narcolaboratorio en Zacatecas (27/10/2025). Foto: Especial

De acuerdo al informe que dieron a conocer las autoridades, en el laboratorio se aseguraron 11 tambos metálicos y de plástico con capacidad de 200 litros, con líquidos incoloros y café translúcido; un contenedor plástico de 130 litros con líquido traslúcido, así como cuatro recipientes de 20 litros con sustancias químicas.

Además de 18 termos de 10 galones con químicos en proceso de cristalización, ocho cajas plásticas con sustancia granulada cristalina con características propias del cristal, ocho bolsas plásticas con sustancia granulada cristalina, junto con dos básculas digitales.

También se encontraron 10 cargadores para arma de fuego, tres de ellos abastecidos con cartuchos de distintos calibres, cinco placas balísticas, así como ropa y equipo táctico, entre ellos chalecos, fornituras y rodilleras. En el lugar también se aseguró una camioneta Ford F-350 que contaba con reporte de robo en el estado de Aguascalientes con fecha del 18 de octubre de 2022.

El área fue asegurada y quedó bajo resguardo de las autoridades federales competentes, quienes realizan los peritajes e investigaciones correspondientes para determinar el alcance y red de operación a este laboratorio.

Se precisó que el desmantelamiento fue derivado de un operativo, al dar cumplimiento a una técnica de investigación que fue encabezado por la Secretaría de Seguridad Pública, el Ejército Mexicano, Guardia Nacional y la Policía de Investigación de la Fiscalía zacatecana, así como de la Fiscalía General de la República (FGR).

