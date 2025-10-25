Zacatecas.- Este sábado se desplegó un fuerte operativo por aire y tierra sobre la Sierra de Morones, donde se localizó y desarticuló un narcolaboratorio que era operado por el crimen organizado, al menos los reportes preliminares de seguridad se estima que el decomiso podría alcanzar la media tonelada de metanfetaminas.

Este operativo fue confirmado por Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general del gobierno de Zacatecas, quien a través de sus redes sociales subió un video para mostrar el arribo del helicóptero artillado del que desciende con un contingente de elementos tácticos, quienes de inmediato rodean el área de ese establecimiento clandestino construido en medio de esa zona serrana.

El funcionario estatal precisó que el operativo fue encabezado por elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas (FRIZ), en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de Justicia del Estado.

El funcionario estatal precisó que el operativo fue encabezado por elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas. Foto Especial

Refiere que esta acción se deriva de los trabajos de inteligencia y sin dar, hasta ese momento los resultados del operativo, solo señala que “se trata de un resultado importante en el camino hacia la pacificación” de la entidad.

De acuerdo a fuentes de seguridad consultadas, el lugar donde fue localizado el narco-laboratorio pertenece a la zona serrana del municipio de Apozol, zona colindante con el estado de Jalisco, lugar que logró ser descubierto tras los operativos especiales que se han desplegado en las últimas semanas sobre la región del municipio de Tabasco, luego que en esta región se encendieron las alertas por parte de las autoridades de Zacatecas por la presunta incursión de grupos armados ligados al Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Dentro de las versiones preliminares hay sospecha que este laboratorio sería uno de los más importantes en cuanto a producción y abastecimiento en la región sur de la entidad.

Tras el hallazgo de este laboratorio de narcóticos, el lugar fue asegurado e intervenido también por Fiscalía General de la República. Foto Especial

Tras el hallazgo de este laboratorio de narcóticos, el lugar fue asegurado e intervenido también por Fiscalía General de la República (FGR) por tratarse de delitos de droga y relacionados al crimen organizado, por ello, las autoridades estatales están a la espera de que se concluya el procesamiento del lugar y el pesaje de la droga, así como del aseguramiento de todos los indicios localizados dentro de ese lugar.

