La nueva temporada de Soy Luna, cuya versión original se transmitió hace una década, utilizará al amor como tema central de su historia, sabiendo que durante los últimos años la sociedad ha transitado por temas como el movimiento #MeToo y la cada vez mayor presencia de la comunidad LGBT+.

Martín Saban, creador de la serie de Disney, dice que aunque no se tienen planteadas como tales esas temáticas en la trama, si dará un mensaje positivo en los 12 episodios que conforman la nueva temporada.

La semana pasada Disney+ lanzó el primer teaser de Soy Luna: Volver a rodar, mostrando a la protagonista, interpretada por Karol Sevilla, en una pista de patinaje sobre hielo, ganando premios y sufriendo un accidente. Su lanzamiento se tiene previsto el 24 de julio por la plataforma streaming.

“Ha pasado algún tiempo (en los personajes) y pues la serie va para jóvenes adultos, no está planteado como tema (el #MeToo, por ejemplo), pero sí se trata de una historia que transmite valores positivos de amistad, con cosas existenciales y donde el amor es lo más importante y el mensaje de que este va a salvar al mundo”, dice Saban brevemente.

El argentino-español, también creador de Violetta, señala que el regreso de Soy Luna fue por la petición de los fans, quienes incluso la pedían desde países lejanos como Rusia.

La primera temporada se lanzó en 2016 y la tercera, que se consideraba la última, hizo su aparición en 2018, habiendo tenido en total 220 episodios.

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La historia inicial siguió a Luna Valente, una adolescente mexicana que vivía feliz patinando en Cancún junto con un amigo (Michael Ronda), pero debe mudarse a Argentina con sus papás, donde debe adaptarse.

En esta nueva entrega el equipo de producción grabó en la ciudad yucateca de Mérida.

“Los fans querían saber qué iba a pasar con los personajes, nos detenían en lugares donde no nos imaginábamos. Ahora somos conscientes de que le hablamos a varios públicos de distintas edades, están los que iniciaron todo, pero también hay chicos que se han ido sumando”, apunta.

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Sevilla, la protagonista, recordó en un video de su cuenta oficial de Instagram, que acordó con Luna disfrutar el nuevo viaje y dejar ir el pasado.

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