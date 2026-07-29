Vincent Belorgey, mejor conocido como DJ Kavinsky, fue localizado sin vida en su domicilio de París.

De acuerdo con medios locales, el artista de 50 años,hasta el momento se desconoce las causas de su muerte, por lo que autoridades abrieron una investigación para determinar las circunstancias exactas; sin embargo indicaron que el músico había presentado dolores de cabeza en los días previos a su fallecimiento.

Su fallecimiento provocó varias reacciones en redes sociales, como la del presidente de Francia, Emmanuel Macron,quien publicó un homenaje en su cuenta oficial de Facebook, donde escribió: “Kavinsky, orgullo francés para siempre."

A ese homenaje se sumó la ministra de Cultura francesa, Catherine Pégard, quien afirmó que Francia perdió a una de sus voces más singulares. En su mensaje recordó que "Nightcall" logró trascender fronteras gracias a su presencia en la película Drive y, años más tarde, durante la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Avec la disparition soudaine de Kavinsky, la France perd l’une de ses voix les plus singulières. Du film Drive aux JO de Paris, le monde entier avait vibré sur « Nightcall ». À la fois dansante et nostalgique, sa musique continuera de traverser les générations et les frontières. pic.twitter.com/jnwzU1bL6o — Catherine Pégard (@catherinepegard) July 29, 2026

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¿Quién era Kavinsky y cómo inició su carrera?

Nacido en Sena-Saint-Denis, en las afueras de París, Vincent Belorgey desarrolló primero una carrera como actor antes de dedicarse por completo a la música electrónica en 2005. El cambio llegó gracias al cineasta francés Quentin Dupieux, quien le regaló una computadora que impulsó sus primeras producciones musicales.

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Ese mismo año lanzó Testarossa Autodrive, un tema inspirado en el Ferrari Testarossa, automóvil que también dio origen al personaje ficticio que acompañó toda su carrera artística.

La identidad visual de Kavinsky giró en torno a un conductor que regresaba de la muerte después de sufrir un accidente automovilístico en 1986. Esa historia se convirtió en el sello del productor francés y apareció en portadas, presentaciones e imágenes promocionales.

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¿Por qué Nightcall convirtió a Kavinsky en un fenómeno internacional?

El reconocimiento mundial llegó en 2010 con Nightcall, una canción marcada por sintetizadores y una estética inspirada en la década de los ochenta. Un año después, el tema alcanzó una enorme popularidad al formar parte de la banda sonora de la película Drive, protagonizada por Ryan Gosling, convirtiéndose en una referencia dentro del synthwave.

A lo largo de su trayectoria publicó los trabajos OutRun en 2013 y Reborn en 2022, producciones que consolidaron su estilo retrofuturista.

El regreso de Kavinsky a los escenarios y su paso por México

Uno de los momentos más recordados de sus últimos años ocurrió durante la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024, donde interpretó una nueva versión de Nightcall junto a la banda francesa Phoenix y la cantante belga Angèle, una presentación que recibió reconocimiento internacional.

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En México también dejó una actuación que quedó registrada entre las más multitudinarias de su carrera. El 31 de diciembre de 2025 encabezó el concierto gratuito de Año Nuevo sobre Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México.

Figura de la música electrónica francesa, Kavinsky fue una de las estrellas de la ceremonia de cierre de los Juegos Olímpicos de 2024, donde interpretó precisamente una nueva versión de su éxito 'Nightcall' junto a la banda francesa Phoenix y la cantante belga Angèle. Foto: Christophe Petit Tesson, Pool vía AP, ARCHIVO.

Autoridades capitalinas informaron que la celebración reunió a más de 250 mil personas, cifra que convirtió al espectáculo en el evento de música electrónica con mayor asistencia registrado hasta ese momento.

Celebración del Año Nuevo 2026. Foto: Diego Simón Sánchez

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