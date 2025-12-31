Desde varias horas antes de que caiga la noche, el asfalto ya vibra. No es el frío ni el tránsito detenido, sino la expectativa. Cientos de personas se han congregado desde temprano para recibir el Año Nuevo al ritmo de la música electrónica, en lo que será “la fiesta electrónica más grande del mundo”.

Chamarras gruesas, mochilas pequeñas, celulares cargados y comida improvisada forman parte del uniforme.

Algunos bailan tímidamente para entrar en calor; otros conversan sentados en el piso, compartiendo historias mientras las pruebas de sonido retumban a lo lejos. Cada beat anticipa lo que vendrá cuando el reloj anuncie los primeros minutos del 2026.

Los capitalinos recibirán el 2026 entre luces y beats. Foto: César Olivares/ EL UNIVERSAL.

Tadeo llegó con varias horas de anticipación. Dice que no quería perder su lugar. Entre empujones suaves y risas, confiesa que el principal motivo de su asistencia es ver por primera vez a Arca, quien tocará pasada la medianoche.

“Decidí venir porque me late y es la primera oportunidad que tendré de ver a Arca. La he querido ver desde hace tiempo y conocí su música a través de TikTok”, cuenta, sin quitar la vista del escenario.

Unos metros más adelante está Karen. Lleva una chaqueta de peluche y una sonrisa que no se le quita del rostro. Espera con ansias el DJ set de MGMT, una experiencia que, dice, llevaba años imaginando.

“Espero escuchar "Time to Pretend" o "Kids". Vengo a festejar la llegada del Año Nuevo y es un evento muy especial; no pasa todos los días”, comenta.

Sobre la avenida, miles de personas comenzaron la celebración desde temprano. Algunos comen tacos de pie, otros se toman fotos grupales y hay quienes simplemente se dejan llevar por el ambiente. Al frente, una pantalla gigante marca la cuenta regresiva que, en unas horas, unirá a desconocidos en un mismo abrazo colectivo.

Desde los altavoces, Protección Civil recuerda las salidas de emergencia. El mensaje se mezcla con la música y los gritos del público, que ya está listo para bailar hasta que amanezca.

La noche avanza y el ritual sonoro está definido. Estos son los horarios de la llamada “fiesta electrónica más grande del mundo”:

Ramiro Puente (18:00 horas)

VEL (19:00 horas)

Jehnny Beth (20:00 horas)

3BallMTY (21:00 horas)

Mariana Bo (22:00 horas)

Kavinsky (23:00 horas)

Arca DJ Set (00:00 horas)

MGMT DJ Set (01:00 horas)

Cuando el reloj marque el inicio del nuevo año, no habrá brindis tradicionales ni campanadas. Solo luces, beats y miles de cuerpos celebrando juntos el comienzo de otro ciclo, con la música como punto de encuentro.

