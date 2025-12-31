Más Información

Pega a traductores que editoriales usen Inteligencia Artificial

Pega a traductores que editoriales usen Inteligencia Artificial

¿Planeabas visitar el Museo de Antropología el 1 de enero? Subirán tarifa de acceso a partir de 2026

¿Planeabas visitar el Museo de Antropología el 1 de enero? Subirán tarifa de acceso a partir de 2026

Cambio de nombre del Kennedy Center para incluir a Trump provoca que artistas cancelen sus presentaciones

Cambio de nombre del Kennedy Center para incluir a Trump provoca que artistas cancelen sus presentaciones

Un monólogo sobre la lucha LGBT en vísperas del Año Nuevo

Un monólogo sobre la lucha LGBT en vísperas del Año Nuevo

2025, año de diplomacia cultural e inauguraciones recicladas

2025, año de diplomacia cultural e inauguraciones recicladas

Galería Karen Huber y su larga apuesta por la pintura

Galería Karen Huber y su larga apuesta por la pintura

El 2025 para no terminará en un escenario, pero sí junto a sus fans; y es que, el rapero decidió organizar una última fiesta en la que el público es el invitado especial.

A través de sus redes sociales, el músico convocó a fans, amigos y vecinos del barrio de Santa Fe, en su natal Guanajuato, para compartir entre música en vivo y comida gratis.

"Voy a hacer baile aquí afuera de mi casa pa' que se vengan a cenar acá al barrio. Yo pongo los tamales y el pozole; tráiganse las tostadas, los limones y el ponche o lo que quieran traer de cenar pa juntarnos todos aquí en el barrio y recibir el año bailando cumbia”, escribió el cantante en su cuenta de Facebook.

Lee también

Además de la comida, Santa Fe detalló que, a partir de las 17:00 horas, iniciará un un baile con música en vivo a cargo de Sonido Charly, La Cumbita y Los Hijos del Kiss por lo que pidió que nadie faltara.

Esta no es la primera vez que el cantante hace este tipo de dinámicas; incluso, su casa ya se convirtió en un punto recurrente de celebraciones, tal y como sucedió el pasado 12 diciembre, cuando hizo una fiesta multitudinaria para celebrar a la Virgen de Guadalupe.

En ese entonces, Ángel Quezada (nombre real del rapero) se convirtió en tema de conversación, pues las autoridades locales advirtieron que podría ser multado pues no contaba con los permisos necesarios para realizar el encuentro.

Por su parte, Quezada dejó en claro que no solo no cancelaría el evento; sino que seguría haciéndolos de manera recurrente:

"Ni a mi mamá le pido permiso pa’ hacer los bailes en el barrio. Cada que hacemos bailes hacemos que la gente del barrio gane dinero: tiendas, hoteles, taxis, comerciantes, policías, etc", dijo.

Lee también

Google News

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Hermana de Pepe Aguilar explota por burlas de Emiliano Aguilar al compararla con una momia: "Tu mamá y yo tenemos la misma edad". Foto: Emiliano Aguilar / IG

Hermana de Pepe Aguilar explota por burlas de Emiliano Aguilar al compararla con una momia: "Tu mamá y yo tenemos la misma edad"

Nodal canta tema dedicado a Belinda frente a Ángela Aguilar y desata polémica VIDEO. Foto: Tomada de Instagram @belindapop / EFE

Momento incómodo: Nodal canta canción dedicada a Belinda frente a Ángela Aguilar y se desata la polémica

Sofía Vergara. Foto: EFE

Sofía Vergara luce bustier de encaje y ‘enciende’ Instagram con la tendencia

Meghan Markle es la ‘celebridad más decepcionante’ de 2025, según el Toronto Star. Foto: AP

Meghan Markle es la ‘celebridad más decepcionante’ de 2025, según el Toronto Star

Tylor Chase vuelve a la indigencia tras rechazar tratamiento; lo captan consumiendo metanfetamina: Foto: Tiktok

Tylor Chase vuelve a la indigencia tras rechazar tratamiento; lo captan consumiendo metanfetamina

Santa Fe Klan hace invitación masiva para festejar el Año Nuevo: Hora y lugar exacta de la fiesta Foto: Santa Fe Klan / IG

Santa Fe Klan hace invitación masiva para festejar el Año Nuevo: Hora y lugar exacta de la fiesta

[Publicidad]