El 2025 para Santa Fe Klan no terminará en un escenario, pero sí junto a sus fans; y es que, el rapero decidió organizar una última fiesta en la que el público es el invitado especial.

A través de sus redes sociales, el músico convocó a fans, amigos y vecinos del barrio de Santa Fe, en su natal Guanajuato, para compartir entre música en vivo y comida gratis.

"Voy a hacer baile aquí afuera de mi casa pa' que se vengan a cenar acá al barrio. Yo pongo los tamales y el pozole; tráiganse las tostadas, los limones y el ponche o lo que quieran traer de cenar pa juntarnos todos aquí en el barrio y recibir el año bailando cumbia”, escribió el cantante en su cuenta de Facebook.

Además de la comida, Santa Fe detalló que, a partir de las 17:00 horas, iniciará un un baile con música en vivo a cargo de Sonido Charly, La Cumbita y Los Hijos del Kiss por lo que pidió que nadie faltara.

Esta no es la primera vez que el cantante hace este tipo de dinámicas; incluso, su casa ya se convirtió en un punto recurrente de celebraciones, tal y como sucedió el pasado 12 diciembre, cuando hizo una fiesta multitudinaria para celebrar a la Virgen de Guadalupe.

En ese entonces, Ángel Quezada (nombre real del rapero) se convirtió en tema de conversación, pues las autoridades locales advirtieron que podría ser multado pues no contaba con los permisos necesarios para realizar el encuentro.

Por su parte, Quezada dejó en claro que no solo no cancelaría el evento; sino que seguría haciéndolos de manera recurrente:

"Ni a mi mamá le pido permiso pa’ hacer los bailes en el barrio. Cada que hacemos bailes hacemos que la gente del barrio gane dinero: tiendas, hoteles, taxis, comerciantes, policías, etc", dijo.

