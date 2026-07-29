La conductora Galilea Montijo explotó contra aquellos que hablan sin saber y han dicho de todo sobre su rostro, el cual ha dado de qué hablar en las últimas semanas, sobre todo tras el arranque de la cuarta edición de "La casa de los famosos México", reality en el que es la conductora principal.

Galilea mostró algunos problemas de dicción y una parte de su labio inferior lucía diferente al resto, lo que ocasionó una ola de comentarios y memes en redes sociales, así como debates sobre a qué nuevo procedimiento estético se habría sometido.

Gali, como es llamada cariñosamente, lamentó en el programa "Hoy", que la gente hable sin saber, y que nunca se le dé gusto a todas las personas.

"Desde que existen las redes sociales nunca eres demasiado flaca, siempre eres demasiado gorda, nunca eres demasiado bonita", dijo.

Montijo, quien no ha ocultado que sí se ha sometido a varios procedimientos estéticos, en esta ocasión precisó que lo que pasa con su rostro va más allá de algo estético, ya que lo están tratando como una parálisis debido a un nervio que le tocaron.

Adelantó que hará, junto con su doctora, un podcast en el que explicará a detalle lo que pasó.

[Publicidad]

Lee también Galilea Montijo estuvo "muerta en vida" cuando su hijo, a los 11 años, le dijo que quería vivir con su papá

"Voy a hacer un podcast con mi doctora explicando lo que realmente me sucedió y va más allá de de un procedimiento estético, o sea, realmente me están tratando como si yo tuviera una parálisis en la cara por un nervio que me que me tocaron. Ya, ya les platicaré más adelante, pero la gente habla sin conocimiento", explicó.

Reiteró que en redes cada vez hay más "críticos" que hablan de ella como si realmente supieran lo que le pasó.

[Publicidad]

"Me ha pasado a mí últimamente que veo cada crítico de mi cara como si durmieran conmigo, ¿no? O sea, sin saber lo que realmente pasó".

Galilea Montijo se burla de sí misma, comparte meme sobre su rostro. Instagram galileamontijo

Lee también Galilea Montijo admite retoque estético y revela que la hinchazón de su rostro la tomó por sorpresa

Galilea Montijo lamenta críticas de las mujeres

Galilea Montijo lamentó que los comentarios más rudos suele recibirlos de las mujeres, por lo que cuestionó la sororidad del género.

[Publicidad]

"Porque aparte yo dije un día, güey, ¿dónde está la sororidad? No pedí sororidad. O sea, yo me preguntaba, ¿dónde está esta parte de que las mujeres hoy en día no hablen de no se hablan de los cuerpos? Es la sororidad. Las mujeres unas y otras. Somos rudísimas con nosotras mismas y el hablar sin conocimiento".

rad