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confesó que sí se sometió a un procedimiento estético en el rostro hace unos días, cuando dio de qué hablar en redes porque lucía rara y diferente durante la transmisión del programa "Hoy".

La conductora de 52 años no se había pronunciado al respeto después de que varios memes circularan en las redes, en ellos lucían unas fotos alteradas de su rostro, las cuales, por cierto, no eran reales, aclaró en el matutino de Televisa.

Gali, como es llamada por sus compañeros y fans, precisó que no fue una cirugía estética como tal, sino un arreglo en una de sus cejas.

"A mí me arreglaron mi cejita... hablando de cirugías, en realidad no fue como tal cirugía, sino que me levantaron esta cejita", expresó.

Rostro de Galilea Montijo en el programa "Hoy" da de qué hablar en redes.
Rostro de Galilea Montijo en el programa "Hoy" da de qué hablar en redes.

Montijo mencionó que aquellas fotos que circularon en redes de su rostro transformado no son reales, fueron alteradas.

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"¡Pero ojo!, nunca estuve como las fotos que pusieron, no sean gachos", dijo con un toque de humor.

Fotos falsas del rostro de Galilea Montijo, fueron alteradas y circulan en redes.
Fotos falsas del rostro de Galilea Montijo, fueron alteradas y circulan en redes.

Galilea alentó a que quien quiera hacerse un arreglito porque algo le molesta, adelante, que lo haga pero con profesionales.

Admitió que en su mayoría, este tipo de procedimientos toman tiempo, compartió que ni el sábado ni el domingo se veía como amaneció el pasado lunes que le tocó presentarse en "Hoy".

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Galilea Montijo explicó que se "arregló" una ceja, pero no contaba con que su cuerpo tendría una reacción al tratamiento.
Galilea Montijo explicó que se "arregló" una ceja, pero no contaba con que su cuerpo tendría una reacción al tratamiento.

"Hasta yo dije, 'conforme pasan los minutos me voy inflamando'", lo cual era normal, pues fue parte de la reacción del tratamiento al que se sometió.

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