INDEX Art Book Fair, una feria de libros de arte para explorar el mundo 

La huella de la UNAM en mi vida académica y científica

“Proteger el patrimonio arquitectónico es una batalla diaria”: Louise Noelle

En deterioro y con demandas laborales: 20 años de la Biblioteca Vasconcelos

Una plataforma digital y nuevas secciones, entre las novedades de la edición 22 de Zona Maco

Secretaría de Cultura de la CDMX se disculpa con familia de fotógrafos fallecidos en el festival Ceremonia por ofensa; reconoce “irremediable error”

, Galilea Montijo y Tania Rincón no solo tiene en común ser conductoras del programa "Hoy", las tres pusieron punto final a sus matrimonios y ahora están felizmente enamoradas de hombres más jóvenes que ellas.

Fue en 2023 cuando las tres conductoras compartieron en el matutino de Televisa que sus respectivos matrimonios llegaban a su fin desde el amor, la primera que anunció la noticia entre lágrimas fue Andrea Legarreta, quien llevaba 22 años de matrimonio con el cantante Eric Rubín, tiene dos hijas en común con él, Mía y Nina.

La familia Legarreta-Rubín. Foto: Vía Instagram @andrealegarreta.
Aunque la pareja trató de salvar su matrimonio finalmente esto no fue posible, el exTimbiriche seguía viviendo bajo el mismo techo que Andrea y sus hijas; aunque actualmente ya no viven juntos, siguen viajando en familia.

Casi pasaron tres años para que Legarreta, de 54 años, se diera una nueva oportunidad en el amor, y lo hizo con Luis Carlos Origel, un coach fitness, , que es amigo de Andrea y su familia desde hace años.

Se sabe que Luis Carlos sería al menos 10 años menor que Andrea, quien confirmó el romance hace unos días, y afirmó que tanto sus hijas como su ex están encantados con la noticia.

Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel no pudieron ocultar su amor en el programa "Hoy".
Pocos días después, Tania Rincón informó que se divorciaría de Daniel Pérez tras 11 años juntos y dos hijos en común, describió el momento como un proceso amistoso y de aprendizaje en el que ambos priorizarían a sus hijos.

Rincón no se cerró a las nuevas oportunidades y un año después de anunciar su separación dio a conocer que .

Rincón en mayor que Pereyra por cuatro años, y la pareja presume sus fotos en redes y momentos de Pedro con los hijos de Tania, quien dio de qué hablar en redes por unas fotografía navideñas en las que aparece con su novio Pedro Pereyra y con su ex Daniel Pérez.

Tania Rincón junto a su novio Pedro Pereyra y su ex Daniel Pérez, con quien tiene dos hijos, Patricio y Amelia, quienes también aparecen en la imagen.
Galilea Montijo puso pinto final a 11 años de matrimonio con Fernando Reina, con quien tiene un hijo llamado Mateo, la conductora, al igual que Andrea y Tania, habló en el matutino de la decisión, y agradeció al destino haber coincidido con ambas para vivir juntas el cierre de una etapa importante en sus vidas, la de sus respectivos matrimonios.

Galilea Montijo y su novio, el modelo español Isaac Moreno.
A mediados de 2023, Montijo fue captada con el modelo español Issac Moreno, con quien desde entonces mantiene un romance; Montijo tiene 52 años y su novio 44. Mateo, el hijo de Galilea ya convive con el español, y actualmente y sus medios hermanos.

