Ex de Galilea Montijo la defiende; dice que aunque no vive con su hijo es una gran madre Fernando Reina pidió que no juzguen a la conductora que busca ser mamá por segunda vez con su novio

Galilea Montijo se casó con Fernando Reina el 6 de agosto de 2011 en Acapulco, México. Fuente: Instagram @miguechiapaneco