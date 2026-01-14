Más Información

confirmó que mantiene un romance con Luis Carlos Origel, un coach fitness y creador de contenido mexicano conocido en el mundo del entretenimiento y el bienestar físico, es sobrino del periodista y conductor Juan José "Pepillo" Origel, y aunque la conductora de "Hoy" no había admitido que tenía un nuevo amor, ya lo hizo en declaraciones Televisa Espectáculos.

Legarreta y Erik Rubín se separaron hace casi tres años, estuvieron casados 22 años y tiene dos hijas, Mía y Nina, y aunque ya no son pareja, la relación entre ambos es amistosa y cercana, tanto, que siguen viajando en familia.

En redes, Andrea compartió una fotografía en la que Luis Carlos aparece con ella y con sus hijas, así como con su ex Erik Rubín; la también actriz se muestra muy ilusionada con esta nueva experiencia.

Luis Carlos Origel con la familia de la conductora Andrea Legarreta, sus hijas y su expareja Erik Rubín.
"Lo que se ve no se juzga", dijo al ser cuestionada sobre si había romance con Luis Carlos, pues convivieron en un segmento de programa "Hoy".

Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel en "Hoy". Ambos estarían viviendo ya una historia de amor.
Dijo que la experiencia está siendo muy bonita porque han sido amigos durante muchos años , y compartió que muchas veces le dijo que es una de las mejores personas que ha conocido en su vida, súper educado, un caballero, con mucha nobleza, con una linda familia.

"Somos muy amigos, pero de pronto como que algo se movió ahí y ya , pero sí, estoy muy feliz", expresó entre sonrisas.

Legarreta admitió que, pues tuvo una larga temporada de mucha tristeza, sin embargo, la vida la sorprendió y se siente muy ilusionada.

"No me animaba hasta que de pronto.... no pensaba en eso, tuve una época de mucha tristeza, entonces... y de pronto la vida te sorprende y pues estoy bien, feliz, ilusionada". confesó.

La conductora celebró haber encontrado a alguien que la hace sentir bien y muy amada.

"Es lindo cuando descubres que alguien te ve con ojos bonitos , cuando descubres que estás con una persona bondadosa , amorosa, dulce, lo que a mi me gusta es que el amor es eso, el amor tiene que ser dulce , tiene que ser lindo", expresó.

