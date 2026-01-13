Más Información

INAH condena a influencer por difundir hallazgo arqueológico

INAH condena a influencer por difundir hallazgo arqueológico

El rótulo, identidad a través del tiempo

El rótulo, identidad a través del tiempo

“No sé si puede hablarse de un ‘triunfo venezolano’”: Alberto Barrera Tyszka

“No sé si puede hablarse de un ‘triunfo venezolano’”: Alberto Barrera Tyszka

Trilogías, grandes clásicos y elencos de primer nivel en el arranque de año de Iván López Reynoso

Trilogías, grandes clásicos y elencos de primer nivel en el arranque de año de Iván López Reynoso

La mirada excéntrica de Sabina Berman

La mirada excéntrica de Sabina Berman

está enamorada, la conductora del programa "Hoy" le da una nueva oportunidad al amor tras ponerle punto final a su matrimonio con Erik Rubín, con quien estuvo casada durante 22 años, la expareja tiene dos hijas en común, Mía y Nina.

La separación entre la conductora y el cantante ocurrió en 2023, pero es hasta ahora, inicios de 2026, que Legarreta se animó a dejar una pista clara sobre sus intenciones románticas con Luis Carlos Origel, el sobrino del comunicado Pepillo Origel.

Luis Carlos Origel es un entrenador y creador de contenido fitness, entre él y la conductora existe una amistad desde hace años, sin embargo, al parecer esa amistad ha pasado al terreno romántico, y fue en el matutino de Televisa donde los amigos de Legarreta destaparon el romance.

Luis Carlos estuvo como invitado en el matutino donde formó parte de un juego, hizo equipo con Andrea, quien en todo momento se mostró muy sonriente, sin embargo la suerte no estuvo de su lado, pero eso no importó, pues Galilea Montijo, Arath de la Torre y Tania Rincón, como si supieran lo que realmente está pasando entre Legarreta y Origel, gritaron:

"¡Ella ya ganó!", mientras él le alzó el brazo en señal de victoria y después ambos se abrazaron.

Lee también:

Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel en "Hoy". Ambos estarían viviendo ya una historia de amor.
Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel en "Hoy". Ambos estarían viviendo ya una historia de amor.

Andrea, a través de sus historias en Instagram, compartió parte de lo ocurrido en "Hoy", y escribió:

"¡No dimos una!", con emoticones de carcajada y uno con ojos de corazón, además etiquetó a Luis Carlos agregando un corazón rojo al final de su nombre.

¿Andrea Legarreta publica confesión amorosa sobre Luis Carlos Origel?
¿Andrea Legarreta publica confesión amorosa sobre Luis Carlos Origel?

Aunque hasta el momento la conductora no ha declarado abiertamente que tiene una relación con Luis Carlos Origel, sí ha dejado claro en redes que está enamorada.

Andrea Legarreta está enamorada y lo comparte en redes sociales.
Andrea Legarreta está enamorada y lo comparte en redes sociales.

Cibernautas no dudaron en felicitar a la conductora de 54 años, quien recientemente habló muy bien del entrenador, lo elogió y dejó entrever que no le era indiferente y que cualquier mujer estaría feliz de tener una relación con él.

"Qué química tan linda de ellos". "Se merece toda la felicidad del mundo". "Omg Andreaa cada día se ve más bonita y su novio es guapísimoooo se ve que está feliz con su relación". "Qué guapo. Y me encanta la sonrisa nerviosa de ella". "Esa sonrisa dice todo", se lee.

Lee también:

Cibernautas reaccionan al nuevo romance de la conductora Andrea Legarreta.
Cibernautas reaccionan al nuevo romance de la conductora Andrea Legarreta.

Andrea Legarreta se acaba de ir de vacaciones con sus hijas y su ex Erik Rubín, quien desde hace meses dejó de vivir en la misma casa que Andrea y que sus hijas.

Lee también:

rad

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Ángela Aguilar le regala caballo a Nodal por su cumpleaños: “Le hubiera comprado un pony… por la estatura”, dicen. Foto: Instagram

Ángela Aguilar le regala caballo a Nodal por su cumpleaños: “Le hubiera comprado un pony… por la estatura”, dicen

Julio César Chávez y Yolanda Andrade aparecen juntos tras duras semanas en el hospital: "Está sanita y coleando". Foto: Yolanda Andrade / IG

“Aquí está, sanita y coleando”: Julio César Chávez frena rumores sobre salud de Yolanda Andrade

William activa su “equipo de crisis” ante el regreso de Harry y Meghan: los ve como una amenaza. (AP Photo/Martin Meissner, File)

William activa su “equipo de crisis” ante el regreso de Harry y Meghan: los ve como una amenaza

Tras separación de Tom Cruise por “controlador”, Ana de Armas tendría nuevo romance con Jacob Elordi. Foto: AFP

Tras separación de Tom Cruise por “controlador”, Ana de Armas tendría nuevo romance con Jacob Elordi

Jennifer Lawrence. Foto: AFP

Jennifer Lawrence se roba la atención con espectacular vestido transparente y ‘nude’

[Publicidad]