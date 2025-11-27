Andrea Legarreta ahora sí está abierta al amor, la conductora de "Hoy" no pudo ocultar su atracción por Luis Carlos Origel, sobrino de Pepillo Origel, un amigo que conoce desde hace muchos años y con quien se le ha relacionado en otras ocasiones tras su separación de Erik Rubín.

Andrea y Erik duraron 23 años casados, tienen dos hijas en común y su relación como expareja es muy buena, según lo que han dicho ambos, sin embargo, tras la separación en 2023, ninguno de los dos ha tenido una relación, al menos no la ha hecho pública, pero eso podría cambiar pronto.

Andrea, a diferencia de otras ocasiones, ahora sí está abierta a tener una relación, y aunque no mencionó ningún nombre, sí hizo referencia a Luis Carlos, con quien ha sido captada varias veces y con quien trabajó muchos años en Comando, el gimnasio del que es dueña junto a su ex Erik Rubín.

Legarreta fue clara al decir que son muy cercanos y que cualquier mujer estaría encantada teniéndolo a él como pareja.

"Lo que pasa es que tienen mucho tiempo relacionándome con él, es uno de mis amigos más entrañables, hay mucha cercanía, es lo máximo, cualquiera sería feliz y enamorada de alguien como él", expresó sonrojada a "De Primera Mano".

Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel, sobrino de Pepillo, tienen una amistad desde hace muchos años.

Cuando le preguntaron sobre por qué no dan el siguiente paso, muy sonriente y nerviosa dijo:

"Pero en realidad todavía no"; y agregó que le ha costado tiempo retomar el tema amoroso pues durante dos años no estaba interesada en abrirse de nuevo al amor, sin embargo, con Luis Carlos todo podría pasar, ya que dijo, tienen una relación muy bonita de hace muchos años.

"No sé qué me traiga la vida , ya sea con él o con alguien más", admitió.

Legarreta reconoció que entre ellos han confianza, algo difícil de encontrar, además, reconoció que es atractivo.

"Es muy guapo, muy lindo", confesó.

En el presente, Andrea sí está abierta al amor, y admite que los apapachos sí hacen falta.

"Sí estoy abierta, no lo estuve durante mucho tiempo, de pronto se necesita a alguien que te apapache, que te consienta, que te diga cosas lindas, alguien en quién confiar, pero sí estoy abierta", reiteró.

