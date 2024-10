Andrea Legarreta afirma que conoce a Luis Carlos Origel, sobrino de Pepillo, desde hace más de 10 años, pues señaló que es uno de sus mejores amigos, el cual contó que también tiene una estrecha relación con su ex, Érik Rubín, por lo que aclaró que no existe ningún tipo de relación amorosa entre ellos, como se rumoró luego de que este fin de semana se dejaran ver en compañía uno del otro.

La conductora de "Hoy" fue captada con Luis Carlos disfrutando del concierto de Alejandro Fernández, este fin de semana, con quien, además, compartió algunas fotografías en sus historias de Instagram.

A partir de ahí, comenzó a circular el rumor de una posible relación amorosa entre Legarreta y Origel, y el interés de conocer de quién se trataba el galán con quien fue vista fue alimentado por usuarias y usuarios de las redes sociales.

Lee también: "Para casarte primero tienes que divorciarte", responde Legarreta ante supuesta boda de Erik Rubín con Mónica Noguera

Fue así que cayeron en la cuenta que se trataba del sobrino de Pepillo Origel, quien -de hecho- fue quien impulsó que Luis Carlos se indrofujera en el mundo de televisión y tuviera apariciones esporádicas en el matutino donde Legarreta es titular.

Andrea no tuvo ninguna reserva a la hora de hablar de Luis Carlos, pues aclaró que, entre ellos, sólo existe una amistad, la cual han sembrado desde hace una década atrás e, incluso, lo calificó como uno de sus mejores amigos.

"Lo conozco hace más de 10 años, es uno de mis mejores amigos, es un gran amigo, muy querido, de las personas más lindas que he conocido en mi vida, es hijo del hermano de Pepillo, es uno de mis mejores amigos, ¿qué les explicó más?", expresó.

"Andy" dijo estar acostumbrada a las especulaciones, por lo que señaló que es consciente de que, al salir con algún amigo, puede prestarse a malentendidos por la prensa y el público, por lo que aclaró que seguirán viéndola saliendo con él.

"La verdad es que, al final, sé que eso va a pasar, salga con quien salga, me vean con quien me vean, van a empezar a especular (...) nos adoramos y seguro me van a seguir viendo con él", precisó.

Lee también: Adrián Marcelo ahora arremete contra Andrea Legarreta

Además, dijo que también es gran amigo de su ex, Erik Rubín, pues trabajó muchos años con ellos en Comando, el gimnasio del que son dueños, como coach de fitness.

"Es más Erik tiene fotos con él, en Tulum, estuvo durante muchos años con nosotros en Comando", aseguró.

Y si bien, Andrea no está en una relación con el coach, reconoció que, en este punto, ya está abierta en conocer el amor, sin embargo, espera que se lleve de forma fortuita y natural, y no con la presión de que sus amistades le presenten a alguien con la pretensión de algo más.

"¿Estaría abierta a conocer?, sí... la verdad es que mis tiempos libres prefiero estar viendo una serie, acostada en la cama, con mis hijas, creo que de pronto si conoces a alguien por la vida, por el trabajo, por coincidencia, cuando no está esta intención forzada de ´te quiero presentar a alguien´, de pronto puede ser que se dé", confió.

Agregó que, cuando entable una nueva relación, su pareja tendrá que aceptar su estilo de vida, incluída la presencia de Rubín en su vida, pues luego de casi 24 años de matrimonio y la concepción de dos hijas, pese a su separación, seguirán siendo una familia.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc